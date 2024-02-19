شاهد اللوحات الجنائزية الفرعونية فى المتحف المصرى

MENAFN - Youm7) ظهر فى مصر القديمة ما يعرف باللوحات، وقد صنعت من مواد مختلفة مثل الخشب او الحجر مثل عليها مناظر مختلفة وهى موجودة فى المتحف المصري ، وقد أستخدمت اللوحات لآغراض عدة منها أغراض جنائزية ومنها لتسجيل مراسيم ملكية، او تكريم صاحبها وضمان حصوله على القرابينعند بعثه مره أخرى فى العالم الآخر كما سجل عليها أسمه وألقابه، وتعد اللوحات مصدر تاريخى هام لحضارة المصرى القديم ، وتظهر مناظر اللوحات نماذج الآطعمة فى مصر القديمة حيث قدم الآبناء مختلف أنواع الاطعمة لآبيهم ، كما تلقي الضوء كذلك على الترابط الآسري قديما و رغبة رب الأسرة في الأجتماع مع أسرته مرة أخرى عند البعث.

ويتكون المتحف المصرى من طابقين خصص الأرضى منهما للآثار الثقيلة "مثل التوابيت الحجرية والتماثيل واللوحات والنقوش الجدارية"، أما العلوى فقد خصص للآثار الخفيفة مثل "المخطوطات وتماثيل الأرباب والمومياوات الملكية وآثار الحياة اليومية وصورالمومياوات والمنحوتات غير المكتملة وتماثيل وأوانى العصر اليونانى الرومانى وآثار خاصة بمعتقدات الحياة الآخرى"، وكذلك المجموعات الكاملة مثل "مجموعة توت عنخ آمون".

كما يضم المتحف عددًا هائلاً من الآثار المصرية منذ عصور ما قبل التاريخ حتى نهاية العصر الفرعونى بالإضافة إلى بعض الآثار اليونانية والرومانية، منها "مجموعة من الأوانى الفخارية (من عصور ما قبل التاريخ)، صلاية نعرمر (عصر التوحيد)، تمثال خع سخم (الأسرة 2)، تمثال زوسر (الأسرة 3)، تماثيل خوفو وخفرع ومنكاورع (الأسرة 4)، تمثال كاعبر وتماثيل الخدم (الأسرة 5)، وتمثال القزم سنب (الأسرة 6)، وتمثال منتوحتب نب حبت رع (الأسرة 11)، وتماثيل أمنمحات الأول والثانى والثالث (الأسرة 12)، تمثال الكا للملك حور (الأسرة 13)، تماثيل حتشبسوت وتحتمس الثالث (الأسرة 18)، ومجموعة توت عنخ آمون (الأسرة 18)، ومجموعة كنوز تانيس، ومجموعة كبيرة من المومياوات من مختلف العصور.

اللوحات



