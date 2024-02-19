مقبرة السيارات الأكثر رعبًا بالعالم.. محركات خطيرة لا يمكن لمسها لسبب مخيف

MENAFN - Youm7) تحولت مدينة تشيرنوبل ، من موقع أسوأ كارثة نووية في العالم إلى مقصدا سياحيا شهيرا، وشهدت زيادة هائلة في عدد الزوار، لزيارة المنطقة وإلقاء نظرة داخل "مقبرة السيارات الأكثر رعبًا" في العالم، حيث تحتوي على محركات شديدة الخطورة لا يمكن لمسها، وفقا لما نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

مقبرة السيارات

تم التخلص من العديد من المركبات على حدود المنطقة المحظورة في تشيرنوبل الخالية من البشر منذ اندلاع محطة توليد الكهرباء بالمدينة في عام 1986 .

واضطر البشر

الذين يسكنون المنطقة

وبلدة بريبيات القريبة، التي بنيت لخدمة المصنع وعمال المنازل إلى الفرار عندما انفجر المفاعل رقم أربعة.

سيارات مهجورة

وبعد أنباء الكارثة، تخلى المئات عن سياراتهم في حالة تلوثها أيضًا، ولا تزال المحركات موجودة في الموقع حتى اليوم.

تم ترك سيارات الإطفاء وعربات الإسعاف ومركبات المستجيب الأول وحتى الدبابات في مكان الحادث، أصبحت مقبرة السيارات الضخمة جزءًا من الجولة المصحوبة بمرشدين عبر الأراضي المشعة.

سيارات مهجورة بمنطقة تشيرنوبل

وتم تطويق منطقة مساحتها 1000 ميل مربع لمنع التعرض الضار للناس، ولم يعد سوى حوالي 1000 من السكان إلى منطقة الاستبعاد، التي أصبحت الآن جزءًا من أوكرانيا، خلال ما يقرب من أربعة عقود منذ مغادرتهم.

أصبحت الأراضي القاحلة الآن موطنًا للذئاب البرية، التي طورت وأصحبت قوية لا تقهر بعد التعرض الطويل للإشعاع، أظهر بحث جديد أن الذئاب التي عاشت بالأراضي القاحلة النووية بالقرب من تشيرنوبل تختلف وراثيا عن تلك التي تعيش خارج المنطقة.

وأدى انفجار المفاعل

وحريقه في أبريل 1986

إلى مقتل ما لا يقل عن 31 شخصًا وقذف سحابة ضخمة من الجزيئات المشعة في الهواء، لا يزال موقع تشيرنوبل محميًا بمنطقة حظر كبيرة حيث لا يمكن للناس زيارته إلا لفترات قصيرة لتجنب جرعات الإشعاع العالية.



