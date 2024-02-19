مقبرة السيارات الأكثر رعبًا بالعالم.. محركات خطيرة لا يمكن لمسها لسبب مخيف

(MENAFN
- Youm7) تحولت مدينة تشيرنوبل ، من موقع أسوأ كارثة نووية في العالم إلى مقصدا سياحيا شهيرا، وشهدت زيادة هائلة في عدد الزوار، لزيارة المنطقة وإلقاء نظرة داخل "مقبرة السيارات الأكثر رعبًا" في العالم، حيث تحتوي على محركات شديدة الخطورة لا يمكن لمسها، وفقا لما نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية.
مقبرة السيارات
تم التخلص من العديد من المركبات على حدود المنطقة المحظورة في تشيرنوبل الخالية من البشر منذ اندلاع محطة توليد الكهرباء بالمدينة في عام 1986 .
واضطر البشر
الذين يسكنون المنطقة
وبلدة بريبيات القريبة، التي بنيت لخدمة المصنع وعمال المنازل إلى الفرار عندما انفجر المفاعل رقم أربعة.
سيارات مهجورة
وبعد أنباء الكارثة، تخلى المئات عن سياراتهم في حالة تلوثها أيضًا، ولا تزال المحركات موجودة في الموقع حتى اليوم.
تم ترك سيارات الإطفاء وعربات الإسعاف ومركبات المستجيب الأول وحتى الدبابات في مكان الحادث، أصبحت مقبرة السيارات الضخمة جزءًا من الجولة المصحوبة بمرشدين عبر الأراضي المشعة.
سيارات مهجورة بمنطقة تشيرنوبل
وتم تطويق منطقة مساحتها 1000 ميل مربع لمنع التعرض الضار للناس، ولم يعد سوى حوالي 1000 من السكان إلى منطقة الاستبعاد، التي أصبحت الآن جزءًا من أوكرانيا، خلال ما يقرب من أربعة عقود منذ مغادرتهم.
أصبحت الأراضي القاحلة الآن موطنًا للذئاب البرية، التي طورت وأصحبت قوية لا تقهر بعد التعرض الطويل للإشعاع، أظهر بحث جديد أن الذئاب التي عاشت بالأراضي القاحلة النووية بالقرب من تشيرنوبل تختلف وراثيا عن تلك التي تعيش خارج المنطقة.
وأدى انفجار المفاعل
وحريقه في أبريل 1986
إلى مقتل ما لا يقل عن 31 شخصًا وقذف سحابة ضخمة من الجزيئات المشعة في الهواء، لا يزال موقع تشيرنوبل محميًا بمنطقة حظر كبيرة حيث لا يمكن للناس زيارته إلا لفترات قصيرة لتجنب جرعات الإشعاع العالية.
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