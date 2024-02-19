حيوا الفلسطينيين.. جمهور مهرجان أسوان للثقافة والفنون يحتفى بـ فلسطين

MENAFN - Youm7) احتفى جمهور مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون، فى دورته الـ 11، بالفرقة الفلسطينية المشاركة فى المهرجان، منذ لحظة الإعلان عنها وحتى ظهورها على المسرح وراح الجمهور يحييها بشكل كبير ويتفاعل مع أغنتها "حيوا الفلسطينيين .. حيوا الأحرار.. الشعب الفلسطيني الشعب الجبار".

وأبدت الفرقة محبتها لجمهور المهرجان وتفاعلوا أكثر مع الأغنية التي اختتم بها المهرجان ليلة أمس افتتاحه الرسمي لى مسرح فوزي فوزي بقلب مدينة أسوان.

مهرجان أسوان الدولي





ويأتي المهرجان برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وبالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ويستمر المهرجان حتى يوم ٢٢ فبراير الجاري.

والمهرجان تشارك به 15 فرقة، منها 5 فرق فنون شعبية من دول بولندا والمكسيك والهند وفلسطين والسودان، و10 فرق مصرية وهي الوادي وتوشكى وأسوان والشرقية ومطروح والحرية وأسيوط وبورسعيد والأقصر وملوي.

وتتواصل اليوم الفعاليات الفنية وتصل إلى 12 موقعا بالمحافظة، ويقدم يوم 21 فبراير حفلين لجميع الفرق المشاركة بمدينة أبو سمبل، الأول بمعبد أبي سمبل والثاني بمسرح سوق المدينة، وتختتم الفعاليات بمعبد أبي سمبل صباح يوم 22 فبراير تزامنا مع تعامد الشمس على تمثال رمسيس الثاني.







