حيوا الفلسطينيين.. جمهور مهرجان أسوان للثقافة والفنون يحتفى بـ فلسطين

(MENAFN
- Youm7) احتفى جمهور مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون، فى دورته الـ 11، بالفرقة الفلسطينية المشاركة فى المهرجان، منذ لحظة الإعلان عنها وحتى ظهورها على المسرح وراح الجمهور يحييها بشكل كبير ويتفاعل مع أغنتها "حيوا الفلسطينيين .. حيوا الأحرار.. الشعب الفلسطيني الشعب الجبار".
وأبدت الفرقة محبتها لجمهور المهرجان وتفاعلوا أكثر مع الأغنية التي اختتم بها المهرجان ليلة أمس افتتاحه الرسمي لى مسرح فوزي فوزي بقلب مدينة أسوان.
مهرجان أسوان الدولي
ويأتي المهرجان برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وبالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ويستمر المهرجان حتى يوم ٢٢ فبراير الجاري.
والمهرجان تشارك به 15 فرقة، منها 5 فرق فنون شعبية من دول بولندا والمكسيك والهند وفلسطين والسودان، و10 فرق مصرية وهي الوادي وتوشكى وأسوان والشرقية ومطروح والحرية وأسيوط وبورسعيد والأقصر وملوي.
وتتواصل اليوم الفعاليات الفنية وتصل إلى 12 موقعا بالمحافظة، ويقدم يوم 21 فبراير حفلين لجميع الفرق المشاركة بمدينة أبو سمبل، الأول بمعبد أبي سمبل والثاني بمسرح سوق المدينة، وتختتم الفعاليات بمعبد أبي سمبل صباح يوم 22 فبراير تزامنا مع تعامد الشمس على تمثال رمسيس الثاني.
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