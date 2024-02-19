5 ميزات للرسائل المخفية في Ios 17 .. تعرف عليها

MENAFN - Youm7) إذا كنت من مستخدمي ‌‌iPhone‌‌ فأنت تعرف كيف يعمل تطبيق الرسائل، ولكن عندما أصدرت Apple نظام التشغيل iOS 17 العام الماضي، قدمت واجهة معدلة لتطبيق الرسائل تتضمن العديد من الوظائف المخفية المفيدة وخيارات التخصيص التي قد لا تكون واضحة للمستخدم العادي، وفقاً لموقع macrumors.

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ميزات للرسائل المخفية في iOS 17

1- وصول أسرع إلى مكتبة الصور

سابقًا في نظام التشغيل

iOS 16، كانت مشاركة الصور تتضمن الضغط على أيقونة الصور في صف التطبيقات أسفل حقل إدخال النص للوصول إلى ألبوم الكاميرا، ولكن في ‌iOS 17‌ اختفى زر ‌الصور، مما يجعله يبدو كما لو أنه يتعين عليك الضغط فوق الزر + الموجود على يسار حقل النص للكشف عن الخيار.

لحسن الحظ، لا يتطلب الوصول إلى صورك خطوتين بدلاً من خطوة واحدة، وإذا قمت بالضغط مع الاستمرار على الزر +، فسيتم نقلك مباشرة إلى مكتبة الصور الخاصة بك، وستكون جاهزًا لتحديد الصور التي تريد إرسالها.

2-تخصيص قائمة الرسائل

عندما تضغط على الزر "+" في الرسائل لإظهار عمود الخيارات، يتم ترتيبها بالترتيب الافتراضي، من الأعلى، هناك الكاميرا والصور والملصقات والنقود (إن وجدت) والصوت والموقع، ويوجد في الجزء السفلي زر "المزيد" والذي عند الضغط عليه يكشف عن أي تطبيقات رسائل مثبتة أخرى (يمكنك أيضًا التمرير سريعًا لأعلى للكشف عن هذه القائمة المخفية).

يمكنك إعادة تنظيم التطبيقات في القائمة وتقريب تطبيقاتك الأكثر استخدامًا إلى الأعلى، وحتى إظهار المزيد من التطبيقات من قسم "المزيد" إلى الشاشة الأولى للخيارات، بالطريقة التالية.

لنقل تطبيق ما داخل نفس الشاشة، اضغط مع الاستمرار على أيقونته، ثم اسحبه إلى موقعك المفضل واتركه، لنقل تطبيق ما إلى الصفحة الأولى من الأيقونات، ما عليك سوى القيام بنفس الشيء، ولكن اسحبه إلى أعلى الشاشة وضعه في المكان الذي تريده.

3-ردود أسرع

قبل نظام التشغيل iOS 17، كان الرد على فقاعة محادثة معينة في تطبيق الرسائل يتطلب الضغط عليها لفترة طويلة، ثم الضغط على الرد، لكن ميزة السحب للرد من أبل تعمل على تسريع العملية، وتساعدك على تتبع فقاعة الرسائل التي ترد عليها من خلال بعض الإشارات المرئية.

حدد محادثة

iMessage، وابحث عن الرسالة المحددة التي تريد الرد عليها، ثم قم بالتمرير لليمين عليها.

سيتم تمييز الرسالة المحددة وسيظهر مربع نص، مما يسمح لك بكتابة ردك والضغط على إرسال.

للعودة إلى المحادثة الرئيسية، انقر فوق الخلفية غير الواضحة.

4- تحويل الصور الحية إلى ملصقات حية

في iOS 17، يمكنك التقاط مواضيع في Live Photos وتحويلها إلى ملصقات Live لاستخدامها في الرسائل وفي أي مكان آخر، كما يوحي الاسم، فإن الملصقات الحية هي في الأساس ملصقات متحركة يمكنك مشاركتها مع العائلة والأصدقاء.

اضغط على الزر + الموجود على يسار حقل إدخال النص، ثم اضغط على خيار الملصقات.

حدد أيقونة الملصقات في صف تطبيقات الملصقات، ثم اضغط على الزر + الكبير في قائمة الملصقات.

بعد ذلك، اضغط على Live أسفل شريط البحث عن الصور، ثم حدد Live Photo.

اضغط على "إضافة ملصق" في الجزء السفلي من الشاشة، ثم اضغط على الملصق الذي أنشأته للتو لتحديده، ليكون جاهزًا للإرسال، وبدلاً من ذلك، اضغط مع الاستمرار على الملصق، ثم اسحبه إلى جزء سابق من المحادثة.

5- استخدم الرموز التعبيرية كملصقات

في iOS 17، تتعامل Apple مع جميع الرموز التعبيرية القياسية على أنها ملصقات، مما يسمح باستخدامها بنفس طريقة استخدام الملصقات الفعلية، ما يعنيه هذا في الأساس هو أنك لا تقتصر على إدراجها في المحادثة، يمكنك أيضًا سحبها إلى أي مكان على فقاعة الرسالة. يمكنك أيضًا وضعها فوق بعضها البعض لإنشاء مشاهد صغيرة من الرموز التعبيرية.

في محادثة الرسائل، اضغط على زر الرموز التعبيرية في الزاوية السفلية اليسرى من الشاشة.

اضغط مع الاستمرار على أحد الرموز التعبيرية في القائمة، ثم اسحبه لأعلى إلى فقاعة الرسالة التي تريد الرد عليها ثم حرّر إصبعك، (لاحظ أنه يمكنك سحب المزيد من الرموز التعبيرية إلى نفس فقاعة الرسالة بنفس الإجراء.)

لتحرير ملصقات الرموز التعبيرية على فقاعة رسالة، اضغط مع الاستمرار على الرموز التعبيرية، ثم اضغط على "تفاصيل الملصق" في القائمة المنبثقة.

لحذف ملصق رموز تعبيرية، اسحب لليسار عليه، ثم اضغط على زر سلة المهملات الأحمر الذي يظهر.

اضغط على تم للعودة إلى المحادثة.