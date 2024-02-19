كل ما تريد معرفته عن الجيل التالى من Gemini 1.5 Pro

MENAFN - Youm7) بعد أسبوع واحد من بدء جوجل في طرح Gemini Urtla 1.0، حققت الشركة بالفعل بعض التقدم وأصدرت الجيل التالي من Gemini 1.5 - وأول نموذج Gemini 1.5 أطلقته Google للاختبار هو Gemini 1.5 Pro "إنه يُظهر تحسينات هائلة عبر عدد من الأبعاد ويحقق 1.5 Proجودة مماثلة لـ 1.0 Urtla، مع استخدام حوسبة أقل"، كما كتب الرئيس التنفيذي لشركة Google Sundar Pichaiفي منشور بالمدونة، وفقاً لموقع indiatoday.

يقول Pichai إن Google جعلت Gemini 1.5 أكثر ذكاءً من خلال منحها القدرة على فهم الكثير من المعلومات في وقت واحد، الآن، يمكنه التعامل مع ما يصل إلى مليون قطعة من المعلومات في المرة الواحدة، وهو أكبر عدد تمكن أي نموذج كبير من القيام به على الإطلاق، "وهذا يعني أن 1.5 Pro يمكنه معالجة كميات هائلة من المعلومات دفعة واحدة - بما في ذلك ساعة واحدة من الفيديو، و11 ساعة من الصوت، وقواعد تعليمات برمجية تحتوي على أكثر من 30,000 سطر من التعليمات البرمجية أو أكثر من 700,000 كلمة.

ماذا يمكن أن يفعلGemini 1.5؟

يستخدم Gemini 1.5 بنية جديدة لمزيج الخبراء (MoE)، والتي يقول ديميس هاسابيس، الرئيس التنفيذي لشركة Google DeepMind، إنها ذكية لأنها تستخدم فقط أجزاء أدمغة النموذج التي يحتاجها لهذه المهمة، وهذا يجعلها تعمل بشكل أفضل وأسرع.



كتب هاسابيس في منشور مدونة

Gemini 1.5، "إن أحدث ابتكاراتنا في هندسة النماذج تسمح لـ Gemini 1.5 بتعلم المهام المعقدة بسرعة أكبر والحفاظ على الجودة، مع كونها أكثر كفاءة في التدريب والخدمة. تساعد هذه الكفاءات فرقنا على تكرار وتدريب وتقديم إصدارات أكثر تقدمًا من Gemini بشكل أسرع من أي وقت مضى، ونحن نعمل على مزيد من التحسينات".

ومن المثير للاهتمام، أثناء الاختبار، منحت Google نموذج Gemini 1.5 Pro فيلمًا صامتًا مدته 44 دقيقة، ويبدو أنه كان قادرًا على "تحليل نقاط وأحداث مختلفة بدقة، وحتى التفكير في التفاصيل الصغيرة في الفيلم التي يمكن تفويتها بسهولة ".

كيف يمكنك استخدامGemini 1.5؟

اعتبارًا من الآن، أصبح Gemini 1.5 متاحًا فقط للمطورين ومستخدمي المؤسسات، ولم تشارك Google بعد متى وكيف سيتم طرحها للاستخدام العام، ومع ذلك، أكدت جوجل في مدونتها الإعلانية أنها "ملتزمة بتقديم كل جيل جديد من نماذج جيميني لمليارات الأشخاص والمطورين والمؤسسات حول العالم بشكل مسؤول".

بالإضافة إلى ذلك، تقول جوجل إنه عندما تكون جاهزة لإصدار Gemini 1.5 Pro لعدد أكبر من الأشخاص، فإنها ستأتي مع نافذة سياق قياسية تضم 128000 رمزًا مميزًا، في وقت لاحق، ستقدم الشركة مستويات تسعير مختلفة، بدءًا من حجم النافذة القياسي وحتى مليون رمز مميز، مما يجعل النموذج أفضل، خلال مرحلة الاختبار، يمكن للمستخدمين الأوائل تجربة نافذة المليون رمز مميز مجانًا، ومع ذلك، تحذر جوجل من أن المختبرين يجب أن يتوقعوا أن يستغرق النموذج وقتًا أطول للاستجابة لهذه الميزة الجديدة.