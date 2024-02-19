الكشف عن أبرد أسرار الأرض باستخدام الأقمار الصناعية PREFIRE التابعة لناسا

MENAFN - Youm7) سيتم إطلاق القمرين الصناعيين الصغيرين التابعين لمهمة PREFIRE التابعة لوكالة ناسا في ربيع عام 2024، وسيقومان بملء البيانات المفقودة من المناطق القطبية للأرض، وفقًا لموقع scitechdaily.

سيبدأ قمران صناعيان مصغران جديدان لوكالة ناسا في عبور الغلاف الجوي للأرض في غضون بضعة أشهر، للكشف عن الحرارة المفقودة في الفضاء، ستساعد ملاحظاتهم من المناطق الأكثر برودة على كوكب الأرض على التنبؤ بكيفية تغير الجليد والبحار والطقس في مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري.

تتألف الأقمار الصناعية المكعبة، أو CubeSats، التي يبلغ حجمها حجم صندوق الأحذية تقريبًا، من مهمة تسمى PREFIRE، وهي اختصار لـ Polar Radiant Energy in the Far-InfraRed Experiment، وهدفهم، المجهزين بالتكنولوجيا التي أثبتت جدواها في المريخ، هو الكشف عن النطاق الكامل لفقدان الحرارة من المناطق القطبية للأرض لأول مرة، مما يجعل النماذج المناخية أكثر دقة.

تم تطوير PREFIRE بشكل مشترك بين وكالة ناسا وجامعة ويسكونسن ماديسون، مع أعضاء فريق من جامعتي ميشيغان وكولورادو.

فهم ميزانية طاقة الأرض

تبدأ المهمة

بفهم ميزانية طاقة الأرض، في عملية موازنة الكواكب، يجب أن يتم تعويض كمية الطاقة الحرارية التي يتلقاها الكوكب من الشمس عن طريق الكمية التي تشعها من نظام الأرض إلى الفضاء، ويحدد الفرق بين الطاقة الواردة والصادرة درجة حرارة الأرض ويشكل مناخنا.

تلعب المناطق القطبية دورًا رئيسيًا في هذه العملية، حيث تعمل مثل زعانف رادياتير الأرض، ويؤدي تحريك الهواء والماء، من خلال تيارات الطقس والمحيطات، إلى نقل الطاقة الحرارية الواردة في المناطق الاستوائية نحو القطبين، حيث تنبعث على شكل إشعاع حراري تحت الحمراء - وهو نفس نوع الطاقة التي تشعر بها من مصباح حراري، ويتدفق نحو 60% من هذه الطاقة إلى الفضاء بأطوال موجية للأشعة تحت الحمراء البعيدة لم يتم قياسها بشكل منهجي من قبل.



وقال بريان دروين، العالم ونائب الباحث الرئيسي للمهمة في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في جنوب كاليفورنيا: "لدينا القدرة على اكتشاف بعض الأشياء الأساسية حول كيفية عمل كوكبنا"، وأضاف "في التوقعات المناخية، يأتي الكثير من عدم اليقين مما لا نعرفه عن القطبين الشمالي والجنوبي ومدى كفاءة انبعاث الإشعاع إلى الفضاء، ولم يتم إدراك أهمية هذا الإشعاع خلال معظم عصر الفضاء، لكننا نعرفه الآن ونهدف إلى قياسه".

الابتكارات والتحديات التكنولوجية

سيتم إطلاق كل قمر صناعي من نيوزيلندا بفارق أسبوعين في شهر مايو، وسيحمل مطيافًا حراريًا للأشعة تحت الحمراء، وتشتمل الأدوات المصممة بواسطة مختبر الدفع النفاث على مرايا وكاشفات ذات أشكال خاصة لتقسيم وقياس ضوء الأشعة تحت الحمراء، ويتم استخدام تقنية مماثلة بواسطة Mars Climate Sounder على مركبة Mars Reconnaissance Orbiter التابعة لناسا لاستكشاف الغلاف الجوي والطقس للكوكب الأحمر.

نقطة الصفر لتغير المناخ

لتحقيق أقصى قدر من التغطية، سوف يدور التوأم PREFIRE حول الأرض على طول مسارات مختلفة، متداخلة كل بضع ساعات بالقرب من القطبين.

منذ السبعينيات، ارتفعت درجة حرارة القطب الشمالي بمعدل أسرع بثلاث مرات على الأقل من أي مكان آخر على الأرض، فقد تقلص الجليد البحري الشتوي هناك بأكثر من 15900 ميل مربع (41200 كيلومتر مربع) سنويا، وهو ما يمثل خسارة قدرها 2.6% لكل عقد مقارنة بمتوسط الفترة 1981-2010، ويحدث تغيير على الجانب الآخر من الكوكب أيضًا: إذ تفقد الصفائح الجليدية في القارة القطبية الجنوبية كتلتها بمعدل متوسط يبلغ حوالي 150 مليار طن سنويًا.

وقال تريستان ليكوير، الأستاذ في جامعة ويسكونسن ماديسون والباحث الرئيسي في المهمة: "إذا قمت بتغيير المناطق القطبية، فإنك تغير أيضًا الطقس بشكل أساسي في جميع أنحاء العالم، والعواصف الشديدة والفيضانات وتآكل السواحل - كل هذه الأشياء تتأثر بما يحدث في القطب الشمالي والقطب الجنوبي."

تعزيز النماذج المناخية

سيوفر PREFIRE بيانات جديدة حول مجموعة من المتغيرات المناخية، بما في ذلك درجة حرارة الغلاف الجوي، وخصائص السطح، وبخار الماء، والسحب. في نهاية المطاف، مزيد من المعلومات.