وكالة الفضاء الروسية: موسكو وواشنطن ستواصلان التعاون في مجال رحلات الفضاء

(MENAFN
- Youm7) أكد المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، يوري بوريسوف، أن بلاده والولايات المتحدة الأمريكية ستواصلان التعاون في مجال الرحلات الفضائية المأهولة حتى بعد انتهاء عمل محطة الفضاء الدولية.
وقال بوريسوف -في تصريحات صحفية اليوم الاثنين:"نجري مفاوضات مع زملائنا في وكالة "ناسا" بشأن استمرار التعاون فيما يتعلق بضمان سلامة الأنشطة الفضائية حتى بعد انتهاء عمل محطة الفضاء الدولية".
وحول نشاط وكالة الفضاء الروسية، أضاف بوريسوف:" أن الوكالة تخطط لأكثر من 40 عملية إطلاق صاروخي إلى الفضاء خلال العام الجاري"، مشددا على أن الخطط تظل دائما خطط، حيث لم يتم تنفيذ برنامج الإطلاق بالكامل العام الماضي.
وكانت روسيا أجرت 19 عملية إطلاق صاروخي إلى الفضاء في عام 2023، فيما نفذت 22 عملية إطلاق في عام 2022 و25 عملية إطلاق في عام 2021.
يُذكر أن نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، أعلن في وقت سابق إنه من المقرر إجراء 18 عملية إطلاق صاروخي إلى الفضاء في عام 2024.
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