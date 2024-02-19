وكالة الفضاء الروسية: موسكو وواشنطن ستواصلان التعاون في مجال رحلات الفضاء

MENAFN - Youm7) أكد المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، يوري بوريسوف، أن بلاده والولايات المتحدة الأمريكية ستواصلان التعاون في مجال الرحلات الفضائية المأهولة حتى بعد انتهاء عمل محطة الفضاء الدولية.

وقال بوريسوف -في تصريحات صحفية اليوم الاثنين:"نجري مفاوضات مع زملائنا في وكالة "ناسا" بشأن استمرار التعاون فيما يتعلق بضمان سلامة الأنشطة الفضائية حتى بعد انتهاء عمل محطة الفضاء الدولية".وحول نشاط وكالة الفضاء الروسية، أضاف بوريسوف:" أن الوكالة تخطط لأكثر من 40 عملية إطلاق صاروخي إلى الفضاء خلال العام الجاري"، مشددا على أن الخطط تظل دائما خطط، حيث لم يتم تنفيذ برنامج الإطلاق بالكامل العام الماضي.وكانت روسيا أجرت 19 عملية إطلاق صاروخي إلى الفضاء في عام 2023، فيما نفذت 22 عملية إطلاق في عام 2022 و25 عملية إطلاق في عام 2021.يُذكر أن نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، أعلن في وقت سابق إنه من المقرر إجراء 18 عملية إطلاق صاروخي إلى الفضاء في عام 2024.