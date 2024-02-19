اتحاد " الرياضة للجميع" يوقع اتفاقية مع ASICS اليابانية لرعاية عدد من الفعاليات الرياضية

(MENAFN
- APCO Worldwide) ١٨ فبراير ٢٠٢٤، الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع اليوم توقيع اتفاقية شراكة مع ASICS اليابانية ذات العلامة التجارية الرياضية الرائدة، لتكون الراعي الاستراتيجي لعدد من الفعاليات التي تندرج تحت مظلة الإتحاد السعودي للرياضة للجميع.
ووقع الاتفاقية من جانب الاتحاد السعودي للرياضة للجميع المدير التنفيذي للاتحاد الأستاذة شيماء بنت صالح الحصيني، ومن جانب شركة ASICS اليابانية السيد سيجي هوري، المدير العام لشركة أسيكس أرابيا، حيث يأتي توقيع الاتفاقية امتدادًا للشراكة الوثيقة بين الطرفين، والتي تشكل جزءاً من مشروع الرؤية السعودية اليابانية 2030، التي تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاعين العام والخاص بين المملكة واليابان.
وستعمل ASICS اليابانية، كشريك استراتيجي وراعي رسمي لأثنين من فعاليات الاتحاد الرياضية، بما في ذلك ماراثون الرياض. وكعلامة تجارية لملابس الرياضيين المشاركين في السباق، وسيحصل المشاركين في السباق على تيشيرت رياضي من شركة أسيكس مصمم وفق أحدث التقنيات اليابانية، وتأتي هذه الشراكة في أعقاب زيارة أعضاء الاتحاد السعودي للرياضة للجميع إلى اليابان لعقد اجتماعات مع مجموعة متنوعة من المنظمات الرياضية، حيث تضمن برنامج الاتحاد في اليابان زيارة معهد ASICS لعلوم الرياضة، أحد أبرز المؤسسات الرياضية العالمية المتخصصة في تقنية الرياضة الذكية.
من جانبها، قالت المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضة للجميع الأستاذة شيماء بنت صالح الحصيني ”نسعد في الاتحاد السعودي للرياضة للجميع بالتعاون مع ASICS كشريك استراتيجي. وتعكس هذه الشراكة العلاقة الوثيقة بين الطرفين الهادفة إلى دعم الفعاليات الرئيسية والمبادرات الرياضية المختلفة في المملكة. ونؤمن في الاتحاد بأن هذا التعاون لن يقود إلى تطوير الفعاليات والأحداث الرياضية فحسب، بل سيسهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة رياضية عالمية”.
وقال المدير العام لشركة أسيكس أرابيا السيد سيجي هوري: “فخورون بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع كشريك استراتيجي، ونتطلع من خلال ذلك لبداية شراكة ديناميكية تساعد في دعم المبادرات الرياضية المختلفة في المملكة. ونؤمن بأن هذا التعاون لن يسهم فقط في تطوير الرياضة المجتمعية فحسب، بل سيشجع المجتمع على أهمية النشاط البدني ودوره في تعزيز جودة الحياة وهو ما يتماشى مع فلسفة الشركة الداعمة للرياضة لأهميتها في تعزيز الصحة النفسية والذهنية للجميع.”
ويعمل الاتحاد السعودي للرياضة للجميع من خلال الشراكة مع أبرز المؤسسات الرياضية العالمية على تحفيز شرائح المجتمع لممارسة النشاطات البدنية ببرامج ومبادرات مبتكرة، وذلك بتفويض من وزارة الرياضة، وكجزء من برنامج رؤية المملكة 2030 لتحقيق جودة الحياة، حيث يلتزم الاتحاد كجهة تنظيمية للرياضات المجتمعية بزيادة نسبة الأفراد الذين يمارسون النشاط البدني بنسبة 60% لكبار السن و20% للشباب.
ودأب الاتحاد منذ تأسيسه في 2018 على ابتكار مبادرات وأنشطة رياضية متنوعة، بهدف رفع نسبة المشاركات، وزيادة الوعي بأهمية ممارسة الرياضة على الصحة واللياقة الذهنية ودورها في جودة الحياة.
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