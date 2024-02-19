بولتين تطبيق ذكاء الصطناعي لتلخيص الأخبار

ويستخدم هذا التطبي الذكاء الاصطناعي لتلخيص أخبار اليوم، وحل مشكلة الملخصات غير الوافية للمواد الإخبارية على مواقع الإنترنت.



ويمكن للمستخدم أيضاً ضبط إعدادات التطبيق لتحديد مصادر الأخبار التي يفضلها، وهو ما يتيح له إمكانية استخدام أي مصادر تغذية إخبارية أخرى بدلاً من الاعتماد على مجموعة مصادر محددة للأخبار.

وكما كان الحال في تطبيق ((أرتيفاكت)). ويعرض التطبيق كل فئات الأخبار من السياسة إلى الاقتصاد والرياضة وغيرها. - د ب أ

