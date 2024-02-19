Monday, 19 February 2024 02:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بولتين تطبيق ذكاء الصطناعي لتلخيص الأخبار

2/19/2024 4:30:17 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بعد وقف تطبيق معالجة الأخبار بالذكاء الاصطناعي ((أرتيفاكت)) من جانب مؤسسي منصة التواصل الاجتماعي إنستغرام، ظهر تطبيق جديد باسم بوليتين Bulletin.

ويستخدم هذا التطبي الذكاء الاصطناعي لتلخيص أخبار اليوم، وحل مشكلة الملخصات غير الوافية للمواد الإخبارية على مواقع الإنترنت.

ويمكن للمستخدم أيضاً ضبط إعدادات التطبيق لتحديد مصادر الأخبار التي يفضلها، وهو ما يتيح له إمكانية استخدام أي مصادر تغذية إخبارية أخرى بدلاً من الاعتماد على مجموعة مصادر محددة للأخبار.

وكما كان الحال في تطبيق ((أرتيفاكت)). ويعرض التطبيق كل فئات الأخبار من السياسة إلى الاقتصاد والرياضة وغيرها. - د ب أ

MENAFN19022024000072011014ID1107869636

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث