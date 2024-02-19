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غرس الظلم وحصد براكين الغضب

2/19/2024 4:30:08 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. مصون شقير بالمنطق المجرد للاستطاعة فإن الكيان المحتل يستطيع الاستمرار في ارتكاب الجرائم في الضفة الغربية والقدس والمجازر في قطاع غزة، وإدارة ظهره للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية بالتوقف عن ارتكاب أي أعمال إبادة جماعية في غزة، وكذلك للجهود المبذولة من أجل الوصول إلى هدن إنسانية يتم أثناءها تمرير المساعدات الإنسانية وإجراء تبادل للأسرى وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار، كما يستطيع التصريح وبشكل مستمر عن رفضه المطلق لإقامة دولة فلسطينية.
وبالمنطق المجرد للاستطاعة فإن أميركا أيضا تستطيع الاستمرار في دعم الكيان الغاصب في ارتكاب كل جرائمه الوحشية والاستمرار في تزويده بالأسلحة والذخائر، ولعب دور مزدوج بالقول في الجهر بأن نتنياهو هو المُصر على تنفيذ عملية عسكرية في رفح خلافا لإرادتها بينما تهمس سراً في إذنه بأنه لا مانع لديها من القيام بكل ما يلزم من أجل القضاء على المقاومة حتى لو كانت كل من الإبادة والتهجير ثمناً لذلك.
وبالمنطق المجرد للاستطاعة فإن الدول الأوروبية الداعمة للكيان المحتل تستطيع أيضا أن تطلق كلاماً رخواً عن حل الدولتين، وأن تصدر ما تشاء من القرارات التي تمنح الشرعية للأعمال الوحشية التي تنفذها دولة الاحتلال وبما يساعدها على الاستيلاء على كل الأرض، وبنفس الوقت أن تصدر القرارات التي تؤدي إلى نزع الشرعية عن حق اللاجئين في العودة إلى أراضيهم والمتمثل بقرارها بوقف تمويل الأونروا.
وبالمنطق المجرد للاستطاعة تستطيع كذلك معظم الأنظمة العربية ان تنام نوماً هنيئاً على إيقاع جرائم القتل والترويع والتجويع التي ترتكب من قبل الكيان الغاصب بحق الأهل في قطاع غزة، ومن ثمة الحلم بدخوله دخول الفاتحين على هودج السلطة الفلسطينية المزيّن بالضمير النائم والصمت المخجل.
ومع كل هذا الترف الكامن في منطق الاستطاعة فإن جميع هؤلاء قد نسوا أنهم لن يستطيعوا أن يقضوا على جذوة الكفاح في نفوس وأرواح أهل القضية وأصحاب الأرض، فالمقاومة ستبقى ما بقي الاحتلال قائماً، وكلما زاد العدو في غيِّه وظُلمه ستزداد المقاومة ضراوة وشراسة، فالحق له أجنحة ستظل ترفرف في شكل مقاومة مؤسسية لها فصائلها التي نشهد بنضالاتها على أرض المعركة، وكذلك في شكل مقاومة فردية ستلبس روح ووجدان كل طفل فقد ظل أبيه وكل طفلة حُرِمت من صدر أمها وكل أخٍ كفّن أخيه وكل أبٍ دار بين الأنقاض يجمع أشلاء بناته وبنيه، فهؤلاء جميعاً ذخائر حية ستُصلي جَنبات العدو ولو بعد سنين وستُحوِّل حياتهم إلى كابوس وجحيم.
أما خارج الأرض المباركة فلسطين فإن جميع الدول التي دعمت وآزرت الكيان المحتل أو ازدهت بالدفاع عن جرائمه، أو تلك التي تأنقت فقط بعبارات الشجب والرفض والإدانة، فهذه جميعها إن لم تستدرك خطاياها فإنها وبمنطق التاريخ ستتجرّع مرارة كأس الانتقام، فحينما يسود الظلم وتنطفئ أنوار الحق ويتحوصل الغضبِ في الصدور فإنه لا يلبث أن ينفجر في وجه الساكت على الحق والقاتل والجلاد، وقد يأخذ منحىً للعنف والتطرف غير مقبول ولا مستساغ فلنتذكر جيداً أن تنظيم القاعدة تشّكل ابتداءً بمناسبة احتلال روسيا لأفغانستان وأن تنظيم الدولة تأسس بمناسبة احتلال أميركا للعراق، وأن أعداداً غفيرة من المقاتلين العرب والأجانب قد انضموا إليه بسبب استيائهم من شكل تدخل الغرب في أزمات المنطقة العربية وجرائمه على أراضيها وقد أخذ كل منهما مسارات لا تستسيغها أي نفسٍ سويّة، لكنه الظلم والقهر والاستلاب والاحتلال يا سادتي الذي قد ينفجر براكين غضبٍ في أنحاء العالم عندما لا يجد من يُطفِئه بالعدل والحق وسيادة القانون.

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