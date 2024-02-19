أجواء باردة وأمطار في شمال ووسط المملكة



وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في بعض المناطق خاصة في شمال ووسط المملكة بما فيها منطقة البحر الميت، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ومن خطر الإنزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا.



ويطرأ يوم غد الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



كما يطرأ الأربعاء، ارتفاع آخر قليل على درجات الحرارة، لتسود أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على أرتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة السرعة.



وتكون الأجواء الخميس، باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومائلة للدفء قليلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 12 - 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 10 - 4، وفي المرتفعات الشمالية 9 - 4، وفي مرتفعات الشراة 10 - 3، وفي مناطق البادية 16 - 5، وفي مناطق السهول 13 - 6، وفي الأغوار الشمالية 18 - 9، وفي الأغوار الجنوبية 21 - 11، وفي البحر الميت 20 - 10، وفي خليج العقبة 22 - 12 درجة مئوية.- (بترا)