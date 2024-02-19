الأردن والاتحاد الأوروبي يوقعان بالأحرف الأولى اتفاقية تمديد العمل ببرنامج بريما

وأكد الرفاعي أن الاتفاقية، التي ستوقع رسمياً في عمان خلال الاشهر القادمة، تعزِّز الشراكات الدولية للأردن في مجالات البحث والابتكار، مشيداً ببرنامج بريما ودعمه التشاركي لمشاريع البحث العلمي في الدول الأعضاء من شمال وجنوب حوض البحر الأبيض المتوسط مع الاتحاد الأوروبي في مجالات المياه، والغذاء، والأنظمة الزراعية.

وذكر الرفاعي أن الأمانة العامة للمجلس، وكشريك ضمن ائتلاف يتكون من 19 دولة، أعدت برنامجاً إقليميا يركّز على تطوير وتطبيق بحوث علمية مشتركة لإيجاد حلول إبداعية للتحديات المتعلقة بالإنتاج الغذائي المستدام، وتوفير المياه في منطقة حوض المتوسط، بموازنة كلية تصل نحو 500 مليون يورو للسنوات 2018 – 2024.



يشار إلى أن الحكومة الأردنية كلّفت المجلس لتجديد العمل بالاتفاقية لثلاثة أعوام إضافية وحتى 2027؛ نظراً للنجاح الذي حققه البرنامج من خلال مبدأ الدعم التشاركي بين دول المبادرة مع الاتحاد الأوروبي، وتوجيه النشاط العلمي والبحثي ضمن أولويات وطنية تنسجم مع التوجهات التنموية.



كما وشارك الرفاعي في مؤتمر "الحوار متعدد الأطراف حول المبادئ والقيم للتعاون الدولي في البحث والابتكار" الذي نظمه الاتحاد ضمن سلسلة لقاءاته في مجالات البحث العلمي واخلاقياته، والنزاهة والعلم المفتوح.



وتأتي أهمية المشاركة في سياق تعزيز مشاركة الأردن مع المجتمع الأورومتوسطي في التعاون الدولي بمجالي البحث والابتكار، وفي تطورات البحث والتكنولوجيا السريعة في العالم وأهميتها في توجيه الإجراءات المستقبلية في التعاون البحثي الدولي وتمويله، وتأكد الأردن على المبادئ الأخلاقية في جميع جوانب البحث الدولي وأهمية النزاهة والأخلاق في البحث العلمي، وضرورة تحقيق توازن في الفرص والفوائد للجميع، وأهمية دعم تطوير ونقل التكنولوجيا الرائدة بين الدول وتشجيع التعاون الفعّال لتحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي؛ مع التركيز على تجارب الأردن لتعزيز سمعتها في مجالي البحث والتطوير.