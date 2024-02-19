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هجوم يستهدف سفينة بريطانية في مضيق باب المندب

2/19/2024 4:29:55 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تعرضت سفينة بريطانية لهجوم في مضيق باب المندب قرب مدينة المخا غربي اليمن، مساء الأحد، وفقا لما أفادت به شركة للأمن البحري، في حين تحدثت جماعة أنصار الله الحوثيين عن "مستجدات في مسرح العمليات العسكرية".
وقالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري إن سفينة الشحن مسجلة في المملكة المتحدة وترفع علم بيليز وتديرها لبنان، وقد أبلغت عن تعرضها لهجوم في مضيق باب المندب.

وأوضحت الشركة أن السفينة كانت تبحر شمالا في رحلة من خورفكان في الإمارات إلى فارنا في بلغاريا.

وأضافت "أبطأت السفينة المحملة جزئيا لفترة وجيزة من 10 إلى 6 عقد وانحرفت عن مسارها، واتصلت ببحرية جيبوتي، قبل أن تعود إلى مسارها وسرعتها السابقة".

وكذلك قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريرا عن حادث على بُعد 35 ميلا بحريا جنوبي مدينة المخا اليمنية، حيث وقع انفجار قرب سفينة ونجمت عنه أضرار. وأضافت أن جميع أفراد الطاقم بخير.

من ناحية أخرى، أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين، يحيى سريع، عبر منصة إكس في ساعة متأخرة من ليل الأحد، أن "بيانا مهما" لقواتهم سينشر بعد قليل.

لكنه عاد وكتب أنه "نظرا للتطورات والمستجدات المستمرة في مسرح العمليات العسكرية فإن البيان المرتقب للقوات المسلحة اليمنية سيكون صباح اليوم الاثنين".

5 ضربات أميركية
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، الأحد، أن قواتها في البحر الأحمر نفذت 5 ضربات ضد أهداف تابعة للحوثيين في اليمن.

وأوردت القيادة الوسطى الأميركية، في بيان، أن الضربات شملت إحباط "أول استخدام ملحوظ من قبل الحوثيين لمركبة تحت الماء غير مأهولة منذ بدء الهجمات" في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما استهدفت زورقا مسيّرا فوق سطح البحر، وكان استخدام مثل هذه الزوارق نادرا نسبيا.

وأضاف البيان أن الضربات الثلاث الأخرى استهدفت صواريخ كروز مضادة للسفن.

ومنذ 12 يناير/كانون الثاني الماضي، تشن القوات الأميركية ضربات على مواقع الحوثيين في اليمن، وانضمت إليها القوات البريطانية.

وعلى إثر هذه الضربات، بدأ الحوثيون استهداف السفن الأميركية والبريطانية في المنطقة، مؤكدين أن مصالح البلدين أصبحت أهدافا مشروعة.

ومنذ تصاعد الحرب الإسرائيلية على غزة، يستهدف الحوثيون السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها عند مرورها بالبحر الأحمر، دعما للمقاومة الفلسطينية. ودفع ذلك العديد من شركات الشحن الكبرى إلى تجنب الإبحار عبر البحر الأحمر.-(الجزيرة)

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