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شيخ قبلي مصري يهدد بذبح الفلسطينيين إذا دخلوا سيناء- (فيديو)

2/19/2024 4:29:54 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هدد شيخ قبلي مصري، بذبح أي فلسطيني يدخل إلى سيناء، وذلك في تعليقه على أنباء حول نزوح أهالي غزة إلى شبه المصرية جراء حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على القطاع.


وقال الرجل الذي أُطلق عليه لقب“شيخ قبائل سيناء” بصريح العبارة:“لو يطب أرضي أي مخلوق فلسطيني إلا أدبحه” مع إشارة بيده إلى علامة الذبح من الوريد.

(وكالات)

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