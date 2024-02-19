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جيش الاحتلال يعلن حصيلة جديدة لخسائره البشرية

2/19/2024 4:29:54 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين ارتفاع حصيلة القتلى في صفوف عسكرييه إلى 574 شخصا منذ الـ7 من أكتوبر 2023.

ووفقا لبيان نشره موقع تابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية فإن عدد المصابين ارتفع أيضا إلى 2938، بينهم 1707 إصابات طفيفة، و774 متوسطة و447 حرجة.


فيما بلغ عدد الإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ انطلاق العملية البرية في قطاع غزة في الـ27 من أكتوبر 1373، بينها 634 حالة طفيفة و463 متوسطة و276 حرجة.


أما على الجانب الفلسطيني، فقد استشهد 28985 شخصا وأصيب 68883 منذ بدء الحرب.


ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ136، حيث تواصل القوات الإسرائيلية قصف القطاع وتستمر الاشتباكات على أكثر من محور، فيما يخيم شبح كارثة إنسانية على رفح التي تترقب عملية عسكرية إسرائيلية، تزامنا مع المفاوضات في مصر حول الهدنة وإطلاق الأسرى والرهائن.-(روسيا اليوم)

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