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ترمب يروّج لحذاء رياضي شعاره «لا للاستسلام»

2/19/2024 4:29:54 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يدشّن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أسبوعا حافلا آخر، يبدأ اليوم (الاثنين) بجلسة استماع مغلقة في المحكمة الفيدرالية بفلوريدا وينتهي السبت بالانتخابات التمهيدية في ساوث كارولاينا.


ورغم متاعبه القانونية، يحافظ ترمب على صدارته في سباق الفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض اقتراع الرئاسة أمام منافسته الوحيدة نيكي هايلي. ولا يمنع جدول المحاكمات المزدحم ترمب من الاستمرار في حملته الانتخابية وحشد دعم قاعدته الشعبية الواسعة، بل يستغل ما يصفه بحملة ((مطاردة الساحرات)) في تعزيز حظوظه الانتخابية.


وفي إطار هذه الجهود، كشف ترمب في فعالية بفيلادلفيا، في ولاية بنسلفانيا، عن آخر منتجاته الترويجية تحت شعار ((لا للاستسلام)): حذاء ذهبي اللون يحمل علامة ترمب التجارية، سعره 399 دولاراً. وجاء ذلك بعد ساعات قليلة من تغريمه 355 مليون دولار في قضية التحايل التجاري بنيويورك.


وتوجه ترمب بعد ذلك إلى ميشيغان، وهي إحدى ساحات المعركة الانتخابية الرئاسية، وألقى خطاباً غاضباً ضد النظام القضائي الأميركي، مهاجماً قاضي نيويورك آرثر إنغورن الذي فرض عليه الغرامة الضخمة.

وقال ترمب إن القضية ((خدعة كاملة)) تستهدف وقف تقدمه في السباق الانتخابي، وتابع: ((هؤلاء الناس لا يبحثون عن العدالة، بل يهتمون فقط بكيفية إيقاف الخصم السياسي للمحتال جو بايدن)). ويكرر ترمب هذه الاتهامات في جميع فعالياته الانتخابية التي يسخّر جزءاً منها لانتقاد ((تسييس القضاء)) من طرف إدارة بايدن الديمقراطية.-(وكالات)

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