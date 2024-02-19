الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية عسكرية نوعية في خليج عدن (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن الناطق
العسكري باسم أنصار الله (الحوثيون) يحيى سريع في مؤتمر صحفي، تنفيذ عملية عسكرية
نوعية استهدفت سفينة بريطانية في خليج عدن بعدد من الصواريخ.
وأكد سريع إصابة
السفينة البريطانية إصابة بالغة ما أدى لتوقفها بشكل كامل، ونتيجة الأضرار الكبيرة
في السفينة فهي معرضة للغرق في خليج عدن، مشيرا إلى أنهم كانوا حريصين خلال
العملية على خروج طاقم السفينة البريطانية بأمان.
وأضاف سريع أنهم
أسقطوا طائرة أميركية من نوع "إم كيو 9" بصاروخ مناسب في الحديدة أثناء
قيامها بمهام عدائية.
وشدد الناطق
العسكري باسم أنصار الله على أن عملياتهم مستمرة ولن تتوقف حتى انتهاء العدوان
ورفع الحصار عن غزة، ولن يترددوا في اتخاذ إجراءات ضد الأهداف المعادية دفاعا عن
اليمن ودعما للفلسطينيين.
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