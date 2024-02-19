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الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية عسكرية نوعية في خليج عدن (فيديو)

2/19/2024 4:29:54 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن الناطق العسكري باسم أنصار الله (الحوثيون) يحيى سريع في مؤتمر صحفي، تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة بريطانية في خليج عدن بعدد من الصواريخ.
وأكد سريع إصابة السفينة البريطانية إصابة بالغة ما أدى لتوقفها بشكل كامل، ونتيجة الأضرار الكبيرة في السفينة فهي معرضة للغرق في خليج عدن، مشيرا إلى أنهم كانوا حريصين خلال العملية على خروج طاقم السفينة البريطانية بأمان.

وأضاف سريع أنهم أسقطوا طائرة أميركية من نوع "إم كيو 9" بصاروخ مناسب في الحديدة أثناء قيامها بمهام عدائية.

وشدد الناطق العسكري باسم أنصار الله على أن عملياتهم مستمرة ولن تتوقف حتى انتهاء العدوان ورفع الحصار عن غزة، ولن يترددوا في اتخاذ إجراءات ضد الأهداف المعادية دفاعا عن اليمن ودعما للفلسطينيين.

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