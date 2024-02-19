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مقطع صوتي جديد للطفلة هند يوثق لحظات الرعب التي عاشتها- (فيديو)

2/19/2024 4:29:54 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نشرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عبر حسابها في منصة“إكس” تسجيلا صوتيا جديدا للطفلة الفلسطينية هند رجب يوثق لحظات الرعب التي عاشتها وهي محاصرة وحيدة وسط الدبابات الإسرائيلية، وجثامين أقاربها الذين استشهدوا برصاص جنود الاحتلال من حولها.

واستشهدت هند بمفردها عندما قصف الاحتلال لأول مرة سيارة الإسعاف التي كانت متجهة لإنقاذها، على بعد أمتار قليلة منها، ما أدى أيضا إلى استشهاد مسعفي الهلال الأحمر الفلسطيني يوسف الزينو وأحمد المدهون.-(الأناضول)

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