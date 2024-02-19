مقطع صوتي جديد للطفلة هند يوثق لحظات الرعب التي عاشتها- (فيديو)

واستشهدت هند بمفردها عندما قصف الاحتلال لأول مرة سيارة الإسعاف التي كانت متجهة لإنقاذها، على بعد أمتار قليلة منها، ما أدى أيضا إلى استشهاد مسعفي الهلال الأحمر الفلسطيني يوسف الزينو وأحمد المدهون.-(الأناضول)

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