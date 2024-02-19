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منسق سابق بـهيومن رايتس ووتش يدعو لوقف بيع الأسلحة لـإسرائيل

2/19/2024 4:29:54 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دعا المنسق السابق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، كينيث روث، للضغط على حكومة إسرائيل وقطع المساعدات العسكرية ووقف بيع الأسلحة لها.


وقال روث في حديثه للأناضول، إن إسرائيل تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي يتعرض لمجاعة جراء الحرب التي تشنها تل أبيب على الفلسطينيين.


وأشار المسؤول السابق بالمنظمة الحقوقية إلى أن إسرائيل تستخدم التجويع كسلاح حرب، واصفاً الأمر بأنه "جريمة حرب علنية".


واعتبر "روث" أن عرقلة إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع يتعارض أيضاً مع قرار محكمة العدل الدولية حول ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.


وحول مقاطعة المنتجات الإسرائيلية حول العالم، قال روث إن الأمر متعلق بحكومة تل أبيب أكثر من الشركات الإسرائيلية نفسها، مؤكداً على ضرورة وقف المساعدات العسكرية وبيع الأسلحة إلى تل أبيب.


وأوضح أن الهجمات الإسرائيلية على منطقة مدينة رفح المكتظة بالنازحين جنوب قطاع غزة هي "نتيجة لسلسلة جرائم الحرب الإسرائيلية".


ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء" وفق بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى محاكمة إسرائيل أمام العدل الدولية بتهمة "جرائم إبادة" للمرة الأولى منذ تأسيسها.-(الأناضول)

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