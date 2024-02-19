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إعلام عبري: محاولات لـ”الاستيلاء” على طائرة لشركة العال الإسرائيلية في المجال الجوي للحوثيين

2/19/2024 4:29:53 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال إعلام عبري إن محاولات جَرَت للسيطرة على شبكة الاتصالات على طائرة تابعة لشركة العال الإسرائيلية كانت متجهة من فوكيت، تايلاند، إلى مطار بن غوريون في إسرائيل.


وأكد موقع i24NEWS الإسرائيلي أن الحادث وقع بينما كانت الطائرة تعبُر المجال الجوي من فوق الحوثيين، مشيراً إلى“تفاقم المخاوف من احتمال حدوث تخريب”.


وتابع خبر الموقع العبري:“على الرغم من الطبيعة المثيرة للقلق لمحاولة الاستيلاء، تمكّنت الرحلة من الوصول إلى وجهتها المقصودة والهبوط بسلام، ما أدى إلى تجنّب وضع كارثي محتمل”.


وأوضح أن“الجناة سعوا إلى التلاعب بمسار الطائرة، وربما تحويلها عن مسارها المقصود. ومع ذلك، اكتشف أفراد الطاقم بسرعة التشويشات واتخذوا إجراءات حاسمة لإحباط التهديد”.


وقال الموقع إن“الدوافع الدقيقة وراء محاولة الاستيلاء لا تزال غير واضحة، وتحقّق السلطات بنشاط في الحادث للتأكد ومعرفة المسؤول عنه، ومنع تهديدات مماثلة في المستقبل”.


وخَتَمَ الموقع الإسرائيلي بالإشارة إلى“تَصاعُد المخاوف مع وجود دلائل تشير إلى أن الجناة ربما كانوا يعتزمون المساس بسلامة الطائرة، أو توجيهها نحو مناطق خطرة. علاوة على ذلك، كانت هناك مخاوف من التهديدات الأرضية المحتملة، بما في ذلك الاختطاف”.-(وكالات)

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