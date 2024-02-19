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تركي آل الشيخ يصالح الهضبة.. فما القصة؟ - فيديو

2/19/2024 4:29:32 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، الإثنين، عن "صلحه" بين النجم المصري، عمرو دياب، ومواطنه الملحن، عمرو مصطفى، خلال حفل الليالي السعودية المصرية، في دار الأوبرا بمصر.


وكتب آل الشيخ عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "حبيبي الهضبة وحبيبي عمرو مصطفى والصلح رقم 549 وربنا يتممها على خير".



وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر مصافحة دياب ومصطفى أمام الحضور، كما حرصا على تبادل الحديث، خلال حفل الليلة السعودية المصرية.

وجاء "الصلح" بعد خلافات بين دياب المعروف بـ"الهضبة"، والملحن عمرو مصطفى، وفق صحيفة "الأهرام" المصرية.


وخلال السنوات الماضية، وقعت العديد من الخلافات بين دياب ومصطفى، آخرها بسبب إعلان قدمه "الهضبة"، للتسويق لإحدى شركات الاتصالات، في عام 2017، وفق صحيفة "المصري اليوم"


وتصدر حينها مصطفى حملة للهجوم على عمرو دياب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معترضا على طرح أغنية من تلحينه وهي "يتعلموا"، في بداية الإعلان دون الرجوع إليه والحصول على موافقته.

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