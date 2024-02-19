إسرائيل تحول غزة لمختبر تجارب أسلحة فتاكة

في هذا الملف الإخباري الذي يحمل عنوان "الأسلحة التي اختبرتها إسرائيل في غزة"، جمع مراسل وكالة الأناضول معلومات حول الأسلحة والذخائر التي استخدمتها القوات الإسرائيلية لأول مرة، منذ بدء الحرب على غزّة.

وكثيرًا ما تختبر إسرائيل، التي تحظى مؤسستها العسكرية بدعم كبير من الولايات المتحدة، الأسلحة والذخائر المنتجة محليًا في هجماتها على قطاع غزة.



وبعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنشأ الجيش الإسرائيلي لواء احتياطيًا جديدًا يسمى "لواء هاشومر" (الحارس) أو "اللواء 855"، بغرض زيادة القدرات الدفاعية للمستوطنات الإسرائيلية.



وعلى الرغم من زعم إسرائيل أن اللواء المذكور، والذي يتكون من جنود احتياطيين، سيركز على حماية المستوطنات غير القانونية، إلا أنه ومن المرجح مشاركة اللواء أيضًا في عمليات هجومية تستهدف القطاع.



بالإضافة إلى لواء مشاة كفير الذي شارك في غزة لأول مرة عام 2005، فقد دفعت تل أبيب بفرقة الاحتياط الخامسة ووحدة القوات الخاصة "رفائيم" وفرقة المشاة 19 إلى غزة خلال العمليات الحالية.



كما تشير المعلومات إلى أن إسرائيل أنشأت وحدة دبابات جديدة تسمى "فينيكس"، ضمن ملاك الوحدات المدرعة الإسرائيلية، من أجل المشاركة في العمليات العسكرية والهجمات البرية على غزة.



** أسلحة المشاة والمدرعات المطورة حديثًا



من خلال استخدامها ضد الفلسطينيين لأول مرة، بدأت جميع وحدات القوات البرية المشاركة في حرب غزة، باختبار العديد من صنوف الأسلحة والتقنيات الحربية والذخائر المطوّرة حديثًا من قبل الصناعات الحربية الإسرائيلية.



ومنذ هجومها الأخير على غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، استخدمت إسرائيل ولأول مرة، مدفع رشاش "النقب" عيار 7.62 ملم، والذي يمكنه أيضًا اختراق المباني.



ويزن "النقب" حوالي 7.5 كيلوغرام، ويمكن استخدامه مع ذخيرة تخترق الجدران الخرسانية والركام. بالإضافة إلى ما سبق، جرى تحسين أداء السترات الفولاذية والقضبان المعدنية لوحدات الرشاشات حتى تتمكن من حمل المزيد من الذخيرة، والاستخدام في المناطق الرملية (غزة).



وخلال العمليات السابقة في غزة، غالبًا ما كان يستخدم الجنود الإسرائيليون صواريخ لاو وماتادور، التي تُطلق من الكتف، وأفادت التقارير، أن الجيش الإسرائيلي استخدم خلال الهجمات الحالية صاروخين جديدين يُطلق عليهما اسم "هوليت" و"ياتيد"، وذلك اعتبارًا من 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.



ولا توجد معلومات حول خصائص هوليت وياتيد، لكن تقارير صحفية أشارت إلى أنهما يتمتعان بدقّة أكبر من لاو وماتادور، وأكثر فعالية أيضًا في المناطق السكنية.

وفي 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نشر الجيش الإسرائيلي صورًا لوحدة كوماندوز (ماجلان)، أثناء استخدامها قذائف هاون جديدة ودقيقة التوجيه من عيار 120 ملم، تسمى "اللدغة الحديدية".



ويبلغ وزن "اللدغة الحديدية" 17 كيلوغراما، وتعمل بتوجيه الليزر ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS). وقد أفادت تقارير عسكرية أن مدى القذيفة يصل إلى 10 كيلومترات، ولديها القدرة على اختراق 20 سم من الخرسانة وإحداث أضرار تشمل المدنيين.



وخلال الحرب الحالية على غزّة أيضًا، استخدم الجيش الإسرائيلي نظارات الرؤية الليلية (IDO) لأول مرة. وتوفر (IDO) صورًا ثلاثية الأبعاد للدوريات أو الجنود في الكتائب القتالية في غزة، في ظروف الإضاءة المنخفضة أو الظلام الدامس.



وأعلنت إسرائيل أجرائها تعديلات على نظام إطلاق الصواريخ متعدد السبطانات (M270)، الذي تنتجه شركة لوكهيد مارتن الأمريكية (MLRS). التعديل رفع من دقّة النظام الصاروخي ومكنه من استخدام صواريخ (AccuLAR-122) الموجهة.



** اختبار دبابات وناقلات جند مدرعة جديدة



وفي غزة، اختبرت إسرائيل الجيل الخامس من دبابات ميركافا طراز "باراك" (السيارة الحربية)، التي استلمت أدول دفعة منها في سبتمبر 2023.



أما العنصر الأكثر أهمية في الدبابات الحديثة، هو قدرتها على استخدام الذكاء الاصطناعي. كما توفير الدبابة ميزات مشابهة لخوذات طياري (F-35)، بما في ذلك تحليل للمعلومات ومجموعة أخرى من البيانات الحربية.



ومن خلال النظام المسمى "الرؤية الحديدية"، يستطيع قائد الدبابة رؤية محيطه 360 درجة كما لو كان الدرع شفافا، ويمكنه استخدام جميع أنظمة الدبابة بالضغط على لوحة مفاتيح مثبتة أمامه.



بالإضافة إلى ذلك، أعلنت إسرائيل أنها استخدمت في حربها على غزة ناقلة الجنود المدرعة "نمر 1500" (ليوبارد)، لأول مرة. وتبلغ قوة محرك الناقلة 1500 حصان، وتستخدم مع شاشات تعمل باللمس.



كما استخدمت إسرائيل لأول مرة، ناقلة الجنود المدرعة ذات العجلات المطاطية "إيتان" التي تزن 30-35 طنًا، والتي استلمتها في مايو 2023. تم إنتاج مركبة "إيتان" ذات الإطارات المطاطية من قبل وزارة الحرب الإسرائيلية وتستخدم المركبة لنقل الأفراد والأسلحة بطاقم مكون من ثلاثة أفراد.-(الأناضول)