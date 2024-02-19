الفوسفات تحوّل جبل جبص إلى متنزه وطني

MENAFN - Alghad Newspaper) احمد الرواشدة

العقبة - لونت شركة الفوسفات الاردنية اكبر جبل جبص كان يشكل تحديا بيئيا للمنطقة المينائية والصناعية الجنوبية باللون الاخضر بعد غرسه باكثر من 20 الف شجرة مثمرة وحرجية وزينه ليكون متنفسا ومتنزهاً وطنيا ذات قيمة نوعية واضافة للسياحة البيئية لابناء واهالي مدينة العقبة على اعلى بقعة في العقبة مطل على شاطىء المدينة الساحلية.

وحولت شركة الفوسفات الاردنية التحدي البيئي الى كان يؤرق الجهات البيئية والرسمية في المدينة الى فرصة ثمينة زادت من المسطحات الخضراء في العقبة وبددت مخاف كافة الجهات من جبل الجبص الذي عانت منه على مدار 20 سنة ماضية.



وكان المشروع يشكل تحديا بيئيا، حيث قامت شركة مناجم الفوسفات بتحويل هذا التحدي المتمثل بوجود المخلفات الصناعة للأسمدة الفوسفاتية (الفوسفوجبسوم) إلى مشروع بيئي ريادي ومتنزه بيئي أخضر، ويتضمن المشروع في مرحلته الثانية زراعة (20) آلاف شجرة حرجية ومثمرة من نوعيات مناسبة لبيئة المنطقة من حيث مقاومتها للحرارة، وذلك على امتداد (100) دونم، وسيتم التوسع فيها تدريجيا لتصل مساحة المنطقة المزروعة إلى مئات الدونمات.



وجاء المشروع بعد دراسة مشتركة بين شركة الفوسفات وسلطة العقبة الاقتصادية، تعد بالاضافة الى ما شكلته من نقلة نوعية في منطقة تراكم جبال الجبس، الحل الأمثل للتخلص من هذا الاثر البيئي نتيجة صعوبة نقل كميات الجبس الكبيرة المتراكمة على مدار السنين.



وقال رئيس مجلس ادارة الشركة الدكتور محمد الذنيبات، إن المشروع بجميع مراحله، ياتي انسجاما مع الرؤية الملكية في الحفاظ على البيئة وتعزيز أهمية العقبة كمدينة جذب سياحي، بما ينسجم مع رؤى جلالته للنهوض بواقع منطقة العقبة في مختلف المجالات، وتعزيز موقعها كمركز استثماري سياحي وصناعي، مشيرا الى استعداد الشركة، لدعم اي مشروع تنموي في العقبة، بما يعود بالنفع على المدينة وسكانها، مبينا أن الشركة وضعت الاستدامة البيئية على سلم أولوياتها من خلال المحافظة على البيئة والتوجه نحو تخضير المناطق ضمن مواقع عملها، وتحويلها الى مناطق تنموية صديقة للبيئة.



ويأتي توجه "الفوسفات" لمعالجة مخلفات صناعتها منسجما مع رؤية "السلطة" بإيجاد مواقع ترفيهية ومسطحات خضراء، تعد اضافة نوعية للسياحة بالعقبة.

واشار الذنيبات الى جهود الشركة في تنويع منتجاتها والتوجه نحو الصناعات التحويلية والتوسع في السوق العالمي، في وقت وضعت فيه الاستدامة البيئية على سلم أولوياتها من خلال المحافظة على البيئة، مؤكدا استعداد الشركة لدعم أي مشروع تنموي في العقبة، بما يعود بالنفع على المدينة وسكانها.



وأعلن الدكتور الذنيبات عن مشاريع جديدة ستنفذها الشركة في العقبة توفر نحو 1200 فرصة عمل، من خلال انشاء مصنع لانتاح حامض الفوسفوريك بكلفة 400 مليون دينار، بالإضافة الى شراكة بين الفوسفات وشركة البوتاس العربية لتصنيع انواع جديدة من الاسمدة الفوسفاتية، تضاف الى مصنع جديد بين الطرفين لانتاج حامض الفوسفوريك لتلبية متطلبات الصناعات التحويلية الجديدة، ومصنع لإنتاج مضافات الأعلاف الفوسفاتية بطاقة إنتاجية تصل الى 100 ألف طن سنويا وبكلفة 20 مليون دينار.



وفي إطار المسؤولية المجتمعية للشركة، أكد الدكتور الذنيبات أن الشركة عززت حضورها الفاعل في هذا الجانب، وقدمت الدعم المادي واللوجستي للقطاعات التعليمية والصحية والبيئية والزراعية والخيرية، والمجتمعات المحلية في مناطق عملها، والمساهمة في دعم المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة ،الموفرة لفرص العمل.



واشاد الدكتورالذنيبات بدور سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتعاونها الفاعل في دعم المشاريع الاستثمارية والتنموية التي تنفذها الشركة في المحافظة، معربا عن شكره لوزارة الزراعة ممثلة بمديرية زراعة العقبة لدعم مشروع تخضير جبل الجبس من خلال توفير كافة الأشجار والاشتال التي تم زراعتها، وجهود إدارة المجمع الصناعي والقائمين على تنفيذ هذا المشروع التنموي الحيوي.



بدوره، قال رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز، إن مشروع تخضير جبل الجبس في منطقة المجمع الصناعي بالعقبة، هو اضافة نوعية للمشاريع التنموية والبيئية التي اقيمت في العقبة، لتعزيز جاذبية المدينة وتحسين الواقع البيئي فيها.



واكد الفايز حرص السلطة على استقطاب الاستثمارات الى المنطقة من خلال توفير الحوافز والميزات التنافسية للمستثمر المحلي والاجنبي، معربا عن الاعتزاز بالانجازات التي شهدتها العقبة منذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية واسهمت في تعزيز موقع العقبة على الخريطة الاستثمارية والسياحية المحلية والعربية والعالمية، ووفرت الاف فرص العمل للاردنيين.



يذكر أن مخلفات صناعة الأسمدة الفوسفاتية في المجمع الصناعي، ومنها الفوسفوجبسوم، تشكل تحديا امام الشركات، في وقت توجهت "الفوسفات" الى تحويل هذا التحدي الى مشروع ريادي فريد من نوعه، وجعلت من جبل الجبس متنزها بيئيا اخضرا يسهم في تحسين عوامل وقراءات البيئة المحيطة أسوة بشركات الأسمدة العالمية المتطورة في هذا الجانب، واعتمدت في تنفيذ المشروع على مواد صديقة للبيئة ومعاد تدويرها، بالإضافة إلى استخدام مياه الري المعالجة.



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات المهندس عبدالوهاب الرواد، إن مخلفات صناعة الأسمدة الفوسفاتية، ومنها الفوسفوجبسوم، تشكل تحديا أمام الشركات، مبينا أن مناجم الفوسفات حولت هذا التحدي إلى مشروع ريادي فريد من نوعه، وجعلت من جبل الجبس متنزها بيئيا أخضر يسهم في تحسين عوامل وقراءات البيئة المحيطة أسوة بشركات الأسمدة العالمية المتطورة في هذا الجانب.



وأوضح مدير إدارة المجمع الصناعي في العقبة المهندس عبدالعزيز العراكزة، أن الشركة اعتمدت في تنفيذ المشروع على مواد صديقة للبيئة ومعاد تدويرها، إضافة إلى استخدام مياه الري المعالجة.



وكانت شركة مناجم الفوسفات الأردنية قد دشنت المرحلة الثانية من مشروع تخضير جبل الجبس في المجمع الصناعي التابع للشركة في العقبة، وذلك احتفاء باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، ومناسبة يوم الشجرة.