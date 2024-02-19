CENTA تُنظِّم الأولمبياد الدولي للعاملين في مجال التدريس في مصر

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تفخر Centre for Teacher Accreditation، المُشار إليها اختصارًا باسم "CENTA"، أكبر منصَّة في العالم للمُعلَّمين، بتنظيم الأولمبياد الدولي للعاملين في مجال التدريس من CENTA (المٌشار إليها اختصارًا باسم "TPO الدولي") في مصر. تجتذب هذه المسابقة العالمية المرموقة، في نسختها التاسعة حاليًا، مُعلَّمين من أكثر من 70 بلدًا، حيث تكرم المُعلَّمين المتميزين وتشيد بأدائهم.

ولحث المُعلَّمين على الاستثمار في تعلُّمهم وتطورهم المهني، أعلنت CENTA عن جوائز نقدية إضافية بقيمة 30 ألف جنيه مصري نظير المشاركة في الأولمبياد الدولي للعاملين في مجال التدريس من CENTA في مصر، ومن المقرر إجراء التصفيات التمهيدية المحلية عبر الإنترنت يوم السبت 23 مارس 2024. ستقام نهائيات الأولمبياد الدولي للعاملين في مجال التدريس في أبريل 2024 وستمنح جوائز نقدية ومنح دراسية بقيمة 740 ألف جنيه مصري. يضم مجتمع CENTA في أفريقيا ما يزيد عن 50000 مُعلَّم ، مع وجود قاعدة شعبية تتزايد بسرعة في مصر.

يمكن للمُعلَّمين المصريين التسجيل في هذه المسابقة على .

تهدف المسابقة العالمية، التي تم تنظيمها بالشراكة مع جامعات مثل جامعة كاليفورنيا في سانتا كروز، وجامعة باكنغهام، ودار نشر جامعة أكسفورد، وغيرها، إلى تكريم المعلمين والمدارس والحكومات المتميزة والإشادة بها.

صرَّحت Ramya Venkataraman، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لـ CENTA قائلةً:“يُعدَّ تنظيم الأولمبياد الدولي للعاملين في مجال التدريس من CENTA في مصر نقطة انطلاق نحو تمكين المسار الوظيفي عالي النمو للمُعلَّمين العظماء من خلال إتاحة الفرص الوظيفية المحلية والعالمية ومنح جوائز مالية والتكريم على مستوى رفيع. نتمسك بالشراكة مع المنظمات الملهمة حول العالم لمشاركة هذه الرؤية وتمكين المُعلَّمين المتميزين على مستوى العالم."

سيتم نشر صور المُعلَّمين الفائزين في مجلة Education World الرائدة، وستمنح دار نشر جامعة أكسفورد شهادة أكاديمية أكسفورد المرموقة للمُعلَّمين، وستمنح جامعة باكنغهام شهادات التميُّز في التدريس. تمنح جامعة كاليفورنيا في سانتا كروز (UCSC) وCrEST أصحاب الأداء الرفيع فرصة الاشتراك في برنامج التدريب العلمي (TSIP) الشهير التابع لجامعة كاليفورنيا، حيث يمكنهم العمل عن كثب مع علماء بارزين في أحدث الأبحاث. بالإضافة إلى ذلك، تعقد CENTA جلسات "ظل العلماء" الحصرية، مما يوفر فرصًا إرشادية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة كاليفورنيا في سانتا كروز (UCSC).

تُعدَّ CENTA®، التي يقع مقرها الرئيسي في بنغالورو بالهند، أكبر منصَّة احترافية للمُعلَّمين في العالم، حيث تعمل مع 1.5 مليون مُعلَّم من 100000 مدرسة في 141 بلدًا. تركز المنصَّة على تقديم الشهادات والتدريب والتطوُّر الوظيفي للمُعلَّمين الذين يمتلكون رؤية لجعل التدريس مهنة ملهمة والتأثير بشكل أساسي على جودة التعليم. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن 1.1 مليون مُعلَّم يتفاعلون بشكل مباشر مع منصَّة CENTA، بالإضافة إلى 0.4 مليون مُعلَّم إضافي على منصَّات حكومية وطنية وحكومية مختارة.

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