CENTA تُنظِّم الأولمبياد الدولي للعاملين في مجال التدريس في مصر

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تفخر Centre for Teacher Accreditation، المُشار إليها اختصارًا باسم "CENTA"، أكبر منصَّة في العالم للمُعلَّمين، بتنظيم الأولمبياد الدولي للعاملين في مجال التدريس من CENTA (المٌشار إليها اختصارًا باسم "TPO الدولي") في مصر. تجتذب هذه المسابقة العالمية المرموقة، في نسختها التاسعة حاليًا، مُعلَّمين من أكثر من 70 بلدًا، حيث تكرم المُعلَّمين المتميزين وتشيد بأدائهم.
ولحث المُعلَّمين على الاستثمار في تعلُّمهم وتطورهم المهني، أعلنت CENTA عن جوائز نقدية إضافية بقيمة 30 ألف جنيه مصري نظير المشاركة في الأولمبياد الدولي للعاملين في مجال التدريس من CENTA في مصر، ومن المقرر إجراء التصفيات التمهيدية المحلية عبر الإنترنت يوم السبت 23 مارس 2024. ستقام نهائيات الأولمبياد الدولي للعاملين في مجال التدريس في أبريل 2024 وستمنح جوائز نقدية ومنح دراسية بقيمة 740 ألف جنيه مصري. يضم مجتمع CENTA في أفريقيا ما يزيد عن 50000 مُعلَّم ، مع وجود قاعدة شعبية تتزايد بسرعة في مصر.
يمكن للمُعلَّمين المصريين التسجيل في هذه المسابقة على .
تهدف المسابقة العالمية، التي تم تنظيمها بالشراكة مع جامعات مثل جامعة كاليفورنيا في سانتا كروز، وجامعة باكنغهام، ودار نشر جامعة أكسفورد، وغيرها، إلى تكريم المعلمين والمدارس والحكومات المتميزة والإشادة بها.
صرَّحت Ramya Venkataraman، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لـ CENTA قائلةً:“يُعدَّ تنظيم الأولمبياد الدولي للعاملين في مجال التدريس من CENTA في مصر نقطة انطلاق نحو تمكين المسار الوظيفي عالي النمو للمُعلَّمين العظماء من خلال إتاحة الفرص الوظيفية المحلية والعالمية ومنح جوائز مالية والتكريم على مستوى رفيع. نتمسك بالشراكة مع المنظمات الملهمة حول العالم لمشاركة هذه الرؤية وتمكين المُعلَّمين المتميزين على مستوى العالم."
سيتم نشر صور المُعلَّمين الفائزين في مجلة Education World الرائدة، وستمنح دار نشر جامعة أكسفورد شهادة أكاديمية أكسفورد المرموقة للمُعلَّمين، وستمنح جامعة باكنغهام شهادات التميُّز في التدريس. تمنح جامعة كاليفورنيا في سانتا كروز (UCSC) وCrEST أصحاب الأداء الرفيع فرصة الاشتراك في برنامج التدريب العلمي (TSIP) الشهير التابع لجامعة كاليفورنيا، حيث يمكنهم العمل عن كثب مع علماء بارزين في أحدث الأبحاث. بالإضافة إلى ذلك، تعقد CENTA جلسات "ظل العلماء" الحصرية، مما يوفر فرصًا إرشادية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة كاليفورنيا في سانتا كروز (UCSC).
تُعدَّ CENTA®، التي يقع مقرها الرئيسي في بنغالورو بالهند، أكبر منصَّة احترافية للمُعلَّمين في العالم، حيث تعمل مع 1.5 مليون مُعلَّم من 100000 مدرسة في 141 بلدًا. تركز المنصَّة على تقديم الشهادات والتدريب والتطوُّر الوظيفي للمُعلَّمين الذين يمتلكون رؤية لجعل التدريس مهنة ملهمة والتأثير بشكل أساسي على جودة التعليم. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن 1.1 مليون مُعلَّم يتفاعلون بشكل مباشر مع منصَّة CENTA، بالإضافة إلى 0.4 مليون مُعلَّم إضافي على منصَّات حكومية وطنية وحكومية مختارة.
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