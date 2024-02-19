قامت Crystal بتعيين Navin Gupta، المدير الإداري السابق لـripple، في منصب الرئيس التنفيذي

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Crystal ، وهي شركة رائدة في مجال استخبارات بلوكتشين تركز على الامتثال ومراقبة المخاطر المتعلقة بالعملات الرقمية، عن تعيين Navin Gupta في منصب الرئيس التنفيذي الجديد لها. يتولى Gupta المسؤولية خلفًا لـ Marina Khaustova، التي تنتقل إلى المنصب الجديد كرئيس تنفيذي للعمليات في Crystal.
انضم Gupta إلى Crystal قادمًا من Ripple، حيث نجح في قيادة نمو الشركة في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. أدواره في HSBC وCitiBank، وخبرته في مجال ريادة الأعمال كمؤسس مشارك لمنصة تكنولوجيا النقل التجارية، تجعل من Gupta المرشح المثالي لقيادة هذه المرحلة التالية من التوسع لـ Crystal.
مع تزايد انتشار الأصول المشفرة بسبب التطورات التنظيمية والسوقية الرئيسية، قامت Crystal بتعيين Gupta لتوسيع حلولها الاستخباراتية الخاصة ببلوكتشين لجمهور عالمي من الهيئات التنظيمية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) وقطاعات الشؤون المالية التقليدية (TradFi) والجهات المعنية في العملات الرقمية.
صرح Brian Brooks، عضو مجلس إدارة Bitfury والرئيس السابق لمكتب مراقب العملة: "إن التطورات الأخيرة مثل الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) للبيتكوين قد مهدت الطريق لزيادة الإقبال على الأصول الرقمية وأدوات الامتثال لمواكبة التوقعات التنظيمية". "من الضروري أن تقوم الهيئات التنظيمية والمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم بتجهيز أنفسهم بأفضل مجموعة من الأدوات والمعلومات لمواكبة الوتيرة والاستعداد الكامل لمعالجة أي مخاطر محتملة من فئة الأصول هذه."
وصرح Gupta: "لقد كانت Marina وCrystal في طليعة تطوير حل استخباراتي استثنائي لتقنية بلوكتشين. وبينما نستمر في رؤية نمو الاعتماد، فإننا ملتزمون بالاستفادة من تكنولوجيا العصر الجديد للبقاء في الطليعة. تحتاج الهيئات التنظيمية إلى ذكاء فائق وأدوات متطورة للتنقل بين هذه التغييرات، وتسعى مؤسسات الشؤون المالية التقليدية (TradFi) إلى إدارة المخاطر بفعالية عند دخولها سوق الأصول الرقمية. هدفنا هو الاستمرار في التركيز على العملاء بدرجة كبيرة، وتقديم حلولنا إلى كل أرجاء العالم."
منذ عام 2019، قامت Crystal بتوسيع تواجدها في المراكز المالية الرئيسية بما في ذلك أمريكا الشمالية والمملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، مما تعمل على تمكين المؤسسات المالية والمحققين والهيئات التنظيمية من خلال تحليل البلوكتشين والامتثال وحلول مراقبة المخاطر. تضاعفت قاعدة عملاء Crystal عام 2023 من خلال التركيز على تقديم حلها المميز لهيئات التنفيذ والإشراف. يقدم المنتج تقييمًا فوريًا للمخاطر غير المباشرة، ويراقب أكثر من 50,000 جهة ومؤسسة ويقدم برامج تدريب خاصة للمحققين المتخصصين في الجرائم الإلكترونية.
نبذة عن Crystal
Crystal هي شركة رائدة في مجال استخبارات البلوكتشين تعمل على تمكين المؤسسات المالية وجهات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية من خلال تحليل البلوكتشين في الوقت الفعلي وحلول التحقيق والامتثال. تساعد Crystal، التي أسستها Bitfury عام 2018، المؤسسات المالية على الامتثال للوائح العالمية لمكافحة غسل الأموال بكفاءة. يستفيد المحققون والوكالات الحكومية من تقنية Crystal المتطورة والاستخبارات المميزة في الوقت الفعلي لحل التحقيقات المتعلقة بالعملات الرقمية. متاحة كمستكشف بلوكتشين مجاني أو برمجيات كخدمة (SaaS) أو واجهة برمجة التطبيقات (API).
صور / وسائط متعددة متوفرة على :
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
MENAFN19022024004146001356ID1107869585
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.