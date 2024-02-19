قامت Crystal بتعيين Navin Gupta، المدير الإداري السابق لـripple، في منصب الرئيس التنفيذي

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Crystal ، وهي شركة رائدة في مجال استخبارات بلوكتشين تركز على الامتثال ومراقبة المخاطر المتعلقة بالعملات الرقمية، عن تعيين Navin Gupta في منصب الرئيس التنفيذي الجديد لها. يتولى Gupta المسؤولية خلفًا لـ Marina Khaustova، التي تنتقل إلى المنصب الجديد كرئيس تنفيذي للعمليات في Crystal.

انضم Gupta إلى Crystal قادمًا من Ripple، حيث نجح في قيادة نمو الشركة في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. أدواره في HSBC وCitiBank، وخبرته في مجال ريادة الأعمال كمؤسس مشارك لمنصة تكنولوجيا النقل التجارية، تجعل من Gupta المرشح المثالي لقيادة هذه المرحلة التالية من التوسع لـ Crystal.

مع تزايد انتشار الأصول المشفرة بسبب التطورات التنظيمية والسوقية الرئيسية، قامت Crystal بتعيين Gupta لتوسيع حلولها الاستخباراتية الخاصة ببلوكتشين لجمهور عالمي من الهيئات التنظيمية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) وقطاعات الشؤون المالية التقليدية (TradFi) والجهات المعنية في العملات الرقمية.

صرح Brian Brooks، عضو مجلس إدارة Bitfury والرئيس السابق لمكتب مراقب العملة: "إن التطورات الأخيرة مثل الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) للبيتكوين قد مهدت الطريق لزيادة الإقبال على الأصول الرقمية وأدوات الامتثال لمواكبة التوقعات التنظيمية". "من الضروري أن تقوم الهيئات التنظيمية والمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم بتجهيز أنفسهم بأفضل مجموعة من الأدوات والمعلومات لمواكبة الوتيرة والاستعداد الكامل لمعالجة أي مخاطر محتملة من فئة الأصول هذه."

وصرح Gupta: "لقد كانت Marina وCrystal في طليعة تطوير حل استخباراتي استثنائي لتقنية بلوكتشين. وبينما نستمر في رؤية نمو الاعتماد، فإننا ملتزمون بالاستفادة من تكنولوجيا العصر الجديد للبقاء في الطليعة. تحتاج الهيئات التنظيمية إلى ذكاء فائق وأدوات متطورة للتنقل بين هذه التغييرات، وتسعى مؤسسات الشؤون المالية التقليدية (TradFi) إلى إدارة المخاطر بفعالية عند دخولها سوق الأصول الرقمية. هدفنا هو الاستمرار في التركيز على العملاء بدرجة كبيرة، وتقديم حلولنا إلى كل أرجاء العالم."

منذ عام 2019، قامت Crystal بتوسيع تواجدها في المراكز المالية الرئيسية بما في ذلك أمريكا الشمالية والمملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، مما تعمل على تمكين المؤسسات المالية والمحققين والهيئات التنظيمية من خلال تحليل البلوكتشين والامتثال وحلول مراقبة المخاطر. تضاعفت قاعدة عملاء Crystal عام 2023 من خلال التركيز على تقديم حلها المميز لهيئات التنفيذ والإشراف. يقدم المنتج تقييمًا فوريًا للمخاطر غير المباشرة، ويراقب أكثر من 50,000 جهة ومؤسسة ويقدم برامج تدريب خاصة للمحققين المتخصصين في الجرائم الإلكترونية.

نبذة عن Crystal

Crystal هي شركة رائدة في مجال استخبارات البلوكتشين تعمل على تمكين المؤسسات المالية وجهات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية من خلال تحليل البلوكتشين في الوقت الفعلي وحلول التحقيق والامتثال. تساعد Crystal، التي أسستها Bitfury عام 2018، المؤسسات المالية على الامتثال للوائح العالمية لمكافحة غسل الأموال بكفاءة. يستفيد المحققون والوكالات الحكومية من تقنية Crystal المتطورة والاستخبارات المميزة في الوقت الفعلي لحل التحقيقات المتعلقة بالعملات الرقمية. متاحة كمستكشف بلوكتشين مجاني أو برمجيات كخدمة (SaaS) أو واجهة برمجة التطبيقات (API).

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