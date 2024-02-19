مؤسسة الخليج العلمية توسع نطاق عملها بافتتاح مكتب جديد في مسقط - سلطنة عمان

MENAFN - AETOSWire) في ما يُشكّل خطوة هامة لتوسيع حضورها الإقليمي، أعلنت مؤسسة الخليج العلمية ("جي إس سي") عن افتتاح مكتبها الجديد في مسقط، سلطنة عمان: "جي إس سي – إس بي سي".

يساهم هذا التوسع الاستراتيجي بتعزيز التزام "جي إس سي" بدعم المجتمع العلمي في سلطنة عمان وتقوية وجودها في جميع أنحاء منطقة مجلس التعاون الخليجي.

ومن المتوقع أن يصبح مكتب مسقط الجديد مركزًا محليًا لبيع وتوزيع معدات المختبرات والمواد الاستهلاكية الخاصة بها. وهو يمثل خطوة حاسمة في تحسين القدرات التشغيلية لشركة "جي إس سي" في سلطنة عمان، ما يضمن حصول العملاء على خدمات فعالة وفي الوقت المناسب مباشرة في المنطقة. وفي هذا الإطار، ولتعزيز هذا الهدف بشكل أكبر، قامت الشركة بتعيين مدير للمكتب يتمتع بخبرة هامة في المجال بعدما عمل في قطاع المواد والتحليل لمدة 17 عامًا في سلطنة عمان.

سيضمّ مكتب مسقط فريقاً مكوّناً من ستة أعضاء، بما في ذلك أعضاء متخصّصين في المبيعات والخدمة، وسيكون بمثابة حلقة وصل حيوية، تسهم في تعزيز الروابط الجديدة والعلاقات مع العملاء الحاليين بما في ذلك: وزارة الصحة، ووزارة الزراعة والثروة السمكية، وشرطة عمان السلطانية ومستشفى جامعة السلطان قابوس. سيتولى مكتب "جي إس سي - إس بي سي" أيضًا تخزين قطع الغيار والمواد الاستهلاكية لتلبية احتياجات العملاء الفورية.

يؤكد هذا الحضور المحلي على تفاني "جي إس سي" في تقديم الدعم والخدمات المخصصة التي تلبي الاحتياجات الفريدة لكل عميل وسدّ أي نقص في البلاد فيما يتعلق بالمعدات العلمية، ما يسمح بتعزيز رفاهية مواطنيها.

يعتبر إنشاء المكتب الجديد في مسقط جزءًا من خطة التوسع المتسارعة لمؤسسة الخليج العلمية، والتي شهدت افتتاح شركتين تابعتين مملوكتين بالكامل لشركة "جي إس سي" في المملكة العربية السعودية في عام 2023. وكان افتتاح هذه المشاريع بمثابة فصل جديد في رحلة التوسع التي تقوم بها الشركة، حيث تواصل تعزيز حضورها الإقليمي والمساهمة في دعم المشهد العلمي المزدهر في المنطقة.

وقد أعرب مناف أفيوني، المدير العام لمؤسسة الخليج العلمية، عن سعادته بالمشروع الجديد قائلاً: "يشكّل افتتاح مكتبنا في مسقط علامة فارقة في رحلتنا المستمرة لتحقيق التوسع الإقليمي. كما يؤكد التزامنا تجاه المجتمعات العلمية التي نخدمها، وهو شهادة على جهودنا في تقديم حلول متطورة وخدمة لا مثيل لها".

هذا وتضع "جي إس سي" نصب أعينها تحقيق النمو والابتكار المستقبليين، خاصة أنها تتمتّع بمكانة جيدة تتيح لها الاضطلاع بدور محوري في تطوير القطاع العلمي في المنطقة.