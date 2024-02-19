يظهر موفنبيك ولأول مرة في سلطنة عُمان بافتتاح تاريخي لفندق وشقق موفنبيك غلا مسقط

بدأت موفنبيك إحدى العلامات التجارية الفاخرة التابعة لمجموعة أكور والمعروفة بضيافتها السويسرية عام 2024 بافتتاح هذا الفندق الراقي والمهم في مسقط، وهو ما يمثل أول ظهور لها في عُمان.

فندق وشقق موفنبيك غلا مسقط عبارة عن فندق معاصر من فئة الخمس نجوم مستوحى تصميمه من ثقافة وتراث السلطنة الغني، ويضم 282 غرفة وجناحًا و58 شقة فندقية أنيقة، تكتمل بمرافق وخدمات متميزة وتجارب طهي استثنائية.

أفاد بول ستيفنز، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة أكور للعلامات الفاخرة والمتوسطة والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا في أكور: "يمثل اليوم لحظة استثنائية لشركة أكور حيث تكتسب رؤيتنا التوسعية لسلطنة عمان زخماً كبيراً، إن افتتاح فندق وشقق موفنبيك غلا مسقط يثري المشهد الفندقي في المدينة من خلال تقديم مفهوم ضيافة متميز ومتجذر في الفخامة من حيث تجارب الطهي والخدمة التي لا مثيل لها. ويشرفنا أن نرفع علمنا الأول في سلطنة عمان، البلد المعروف بترحيبه الحار، والذي يكمل روح موفنبيك بشكل مثالي."

يتمتع فندق وشقق موفنبيك غلا مسقط بموقع مركزي في مرتفعات غلا، بالقرب من مطار مسقط الدولي ومركز عمان للمؤتمرات والمعارض والعديد من المناطق التجارية ومناطق الجذب السياحي، وذلك مع سهولة الوصول إليه من طريق السلطان قابوس السريع.

توفر الغرف والأجنحة والشقق الفندقية الراحة والمرونة لجميع أنواع المسافرين، بدءًا من الزوار المقيمين لفترة قصيرة وحتى المقيمين في العاصمة العمانية، وتتميز الغرف والأجنحة والشقق الفندقية بأنها حديثة وواسعة وتحتوي على وسائل راحة متميزة. الشقق مخدومة بالكامل وتوفر الوصول إلى جميع وسائل الراحة الفندقية، وذلك لتلبية احتياجات العدد المتزايد من الضيوف المقيمين لفترة طويلة مما يجعل مسقط موطنهم.

لاستكمال جودة الإقامة، تشمل مرافق الفندق الجديد منتجعًا صحيًا ومركزًا للياقة البدنية يقدم خدمات التدريب وإطلالات على المدينة، ومسبحًا لا متناهيًا على السطح. وبالنسبة لرجال الأعمال، هناك أربعة قاعات لجميع الفعاليات تستوعب ما يصل إلى 570 ضيفًا، بما في ذلك قاعة الفلج، وتشمل قاعة حفلات خالية من الأعمدة تبلغ مساحتها 630 مترًا مربعًا وثلاث قاعات اجتماعات يغمرها ضوء النهار الطبيعي، وجميعها مجهزة بأحدث المعدات السمعية والبصرية,

فندق وشقق موفنبيك غلا مسقط وجهة جديدة لتناول الطعام في قلب مسقط، فهو يقدم أربعة مطاعم رائعة. وتشمل آمون، المطعم الرئيسي المتاح طوال اليوم والذي يجسد في إطلالته جوهر عمان، من اللحوم المشوية ببطء، والبيتزا المجهزة من العجين المخمر، وألواح الجبن، بل وأكثر من ذلك. وأما بالنسبة لعروض الطهي وقطع اللحم المجهزة بعناية، يعد مطعم بوتشر هاوس المكان المثالي، حيث يقدم أفضل شرائح اللحم في المدينة، مقترنة ليس فقط بمهارة الطهي والتقديم المبدع ولكن مع موسيقى المكان حيث تكتمل التجربة.

ومع شهرة فندق موفنبيك بخلق لحظات من البهجة الأصيلة، فإن مقهى ديتس آند كو لا يخيب الآمال، حيث يقدم المعجنات المستوحاة من التمر والحلويات اللذيذة وقهوة موفنبيك الشهيرة في مساحة عصرية جد مريحة. وهذا أيضًا هو المكان المناسب لتجربة "ساعة الشوكولاتة" اليومية من موفنبيك، حيث يقدم الطهاة في الفندق حلوى الشوكولاتة والعروض الحية في فرصة للتذوق تعكس الأصول السويسرية للعلامة التجارية. ولتناول المشروبات والوجبات الخفيفة في المساء أو بعد حلول الظلام، يمكن للضيوف التوجه إلى برج المراقبة في الطابق التاسع، والاستمتاع بالتشكيلات الإبداعية في مكان يتمتع بإطلالات خلابة على المدينة وجبالها في أجواء الدي جي المتناغمة. ويوجد أيضًا مكان خارجي للاستمتاع بالشيشة مع إطلالات على الأفق الخلابة.

وقال أرشد محمود، المدير العام-مدير فندق وشقق موفنبيك غلا مسقط: "يسعدنا أن نفتح الأبواب لأول فندق وشقق موفنبيك في سلطنة عمان، ونحن ملتزمون بتقديم تجارب غنية للضيوف تعكس أكثر من سبعة عقود من التميز في الطهي والخدمة لعلامتنا التجارية، نوفر الراحة والرفاهية، ومجموعة من خيارات الإقامة التي تناسب الإقامات الطويلة والقصيرة، بالإضافة إلى عروض الطعام الفريدة من نوعها في مسقط، ونحن نتطلع إلى الترحيب بالمسافرين بغرض العمل والترفيه، وكذلك السكان المحليين الذين يتطلعون إلى تجربة مزيج فريد من الضيافة السويسرية بروح عمان."

سيؤدي الإطلاق التجريبي لفندق وشقق موفنبيك غلا مسقط إلى افتتاح الفندق لغرف ومرافق وأماكن مختارة، مع مجموعة كاملة من وسائل الراحة والخدمات المقرر الكشف عنها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وتدير مجموعة أكور حاليًا أربع منشآت في سلطنة عمان، بالإضافة إلى أربعة أخرى قيد الإنشاء.

نبذة عن فندق وشقق موفنبيك غلا مسقط

فندق وشقق موفنبيك غلا مسقط، فندق من فئة الخمس نجوم يقع في مكان مركزي في مرتفعات غلا بمسقط، ويجمع بين التصميم العماني وضيافة موفنبيك السويسرية الفريدة. يضم الفندق 282 غرفة وجناحًا و58 شقة مخدومة ومرافق حديثة للترفيه والأعمال، ويمزج الفندق بين التصميم الحديث والراحة ليناسب الإقامات بغرض العمل والترفيه. وينعكس تراث الطهي الشهير للعلامة التجارية في أربعة أماكن متنوعة لتناول الطعام بما في ذلك آمون، وبوتشر هاوس، وديتس آند كو، وبرج المراقبة. ولا ننسى الاجتماعات والفعاليات والاحتفالات فموفنبيك يوفر أربعة قاعات متعددة الاستخدامات، بما في ذلك قاعة الفلج. وأما للراحة وتجديد النشاط، يمكن للضيوف تجربة "وقت خاص" في منتجع نوڤي الصحي والمسبح اللامتناهي على السطح ومركز اللياقة البدنية الذي يطل على المدينة، مما يضمن تجربة لا تُنسى.

نبذة عن موفنبيك

أسس أولي براغر في عام 1948 علامة موفنبيك، والتي شكلت وقتها مفهوماً ثورياً لتناول الطعام، حيث يمكن للجميع الاستمتاع بمذاق النبيذ الجيد وقضاء أوقات رائعة. واليوم، أصبحت هذه العلامة التجارية رائدة في مجال الضيافة لتتيح للجميع الاستمتاع بالحياة من خلال قضاء لحظات رائعة وصنع ذكريات لا تُنسى. ومن خلال شبكة فنادقها التي تضم 100 فندق ومنتجع حول العالم بالإضافة إلى 50 فندقاً جديداً تضاف إلى هذه المجموعة بحلول عام 2025، تتمسك علامة موفنبيك بتقاليدها السويسرية العريقة وإرثها في مجال المأكولات والمشروبات، وتواصل التزامها تجاه الوفاء بوعد مؤسسها المتمثل في إنجاز المهام بالطريقة الصحيحة. واعترافاً بالنهج الشامل لعلامة موفنبيك تجاه الاستدامة، والتزامها العميق بالبيئة والمجتمعات المحلية، منحت Green Globe موفنبيك لقب شركة الفنادق الأكثر استدامة على مستوى العالم سنوياً منذ عام 2017. وتعد موفنبيك جزءاً من أكور، مجموعة الضيافة الرائدة على مستوى العام والتي تضم أكثر من 5200 فندقا و10000 وجهة للمأكولات والمشروبات في 110 دول.

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