20 شركة ليتوانية تشارك في جلفود 2024

MENAFN - AETOSWire) أعلنت جمهورية ليتوانيا عن مشاركتها في معرض الخليج للأغذية "جلفود 2024"، حيث تشارك 20 شركة ليتوانية من كبرى الشركات المتخصصة في صناعة الأغذية والمشروبات في أكبر معرض سنوي للأغذية والمشروبات في العالم، والذي تنقعد فعالياته بين 19 – 23 فبراير الجاري في مركز دبي التجاي العالمي.

ويقود معالي "فيتينس تومكوس"، نائب وزير الزراعة في ليتوانيا وفداً رفيع المستوى من البلد الأوروبي إلى دبي من أجل المشاركة في معرض "جلفود" واستعراض الحلول المبتكرة لصناعة الأغذية الليتوانية.

وبهذه المناسبة، قال معاليه: "فخورون بتقديم مجموعة واسعة من السلع الغذائية الليتوانية في معرض جلفود 2024. حيث سيعزز هذا المعرض فرصنا للتعريف بالمنتجات الغذائية الليتوانية وتوسيع نطاق انتشارها في مختلف البلدان العربية والأسواق العالمية الأخرى. حيث تعتبر الصناعات الزراعية والغذائية من القطاعات الاقتصادية الرئيسية بالنسبة لليتوانيا، والتي تتمتع بتقاليد عريقة في مجال الانتاج وارتفاع معدلات التصدير".

وبلغت قيمة صادرات الأغذية الزراعية من جمهورية ليتوانيا إلى الإمارات 16.1 مليون يورو في عام 2023، بزيادة ملحوظة قدرها 5.4 % مقارنة بالعام الذي قبله، حسبما أعلنه البلد البلطيقي قبل المشاركة في معرض جلفود 2024.

وتابع معاليه: "يتم تصدير المنتجات الغذائية الزراعية الليتوانية إلى نحو 160 دولة، حيث تصل إلى ثلاثة أرباع الأسواق العالمية. وتتمتع ليتوانيا بإمكانيات كبيرة في مجال توفير منتجات غذائية ذات جودة عالية مُنتجة بالطرق المستدامة إلى الأسواق العالمية. كما أن ارتفاع حجم الطلب على المنتجات العضوية شجع ليتوانيا على التركيز على الزراعة العضوية. واليوم، فإن 8.1 % من الأراضي الزراعية في ليتوانيا حاصلة على شهادة اعتماد الزراعة العضوية، ومن المقرر أن ترتفع هذه النسبة إلى 13 % بحلول العام 2027".

ومن جانبه، قال "ساروناس سيليسيس"، مدير منظمة "ليت فود" LitFOOD، وكالة ترويج الصادرات الغذائية الليتوانية، إن "المنتجات الغذائية الليتوانية معروفة باستخدامها لمصادر نظيفة حيث يتم استخدام حلول وتقنيات مستدامة ومتطورة في عمليات انتاج الأغذية الزراعية لدينا. ومع وضع الاستدامة في الاعتبار، يحرص مزارعونا ومنتجو الأغذية لدينا بشكل متزايد على نشر التقنيات التي من شأنها أن تجعل أنشطة الزراعة وإنتاج الأغذية أكثر استدامة ومراعاةً للبيئة. حيث يستخدم منتجو الأغذية لدينا تقنيات متطورة مثل التجفيف بالتجميد، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والزراعة العمودية لإنتاج منتجات غنية بالعناصر الغذائية تتمتع بمجموعة واسعة من المزايا، بما في ذلك إمكانية التخصيص، ومدة الصلاحية الطويلة، والأثر البيئي المنخفض".

وبحسب الأرقام الصادرة عن وكالة ترويج الصادرات الغذائية الليتوانية LitFood، تستحوذ الإمارات على نسبة 29.3 % من إجمالي صادرات ليتوانيا من المنتجات الغذائية غير الزراعية. وتشمل قائمة تلك المنتجات الحليب المركز والكريمة (29.2 %)، والجبن وخثارة اللبن (10.4 %)، ومشروب الشعير الخالي من الكحول (9.9 %) والسمك (3.9 %) والحبوب المعالجة (3.2 %).

وأشار "سيليسيس" إلى أن "المنتجات المزروعة والمصنوعة في ليتوانيا تلبي أعلى معايير الجودة العالمية. نحن نركز بقوة على سلامة وجودة عمليات إنتاج الأغذية من أجل توفير منتجات نوعية للمستهلكين".

وتشتهر ليتوانيا في الغالب حول العالم بكونها مجتمع ناشئ مزدهر، حيث تضم البلاد أكثر من 700 شركة ولديها اهتمام كبير بالبيانات المفتوحة وبتعزيز التعاون بين الباحثين ورواد الأعمال. وتتميز ليتوانيا التي يقل عدد سكانها عن 3 ملايين نسمة بسجل حافل بالانجازات المبتكرة، بدءاً من اختراع أحد أكبر أجهزة الليزر العلمية في العالم إلى بناء الأقمار الصناعية النانوية ووصولاً إلى ابتكار أول جرّار مصنوع في ليتوانيا يعمل بالطاقة المأخوذة من روث البقر.

وتقع ليتوانيا في أوروبا الشمالية، وتتمتع بمناخ معتدل وملائم جداً لزراعة المحاصيل ذات الجودة العالية وبكميات ضخمة. وتفتخر ليتوانيا بالهواء النظيف، حيث تغطي الغابات أكثر من ثلث أراضيها، وتتميز بعدد منخفض نسبياً من مشاريع الصناعات الثقيلة مما يعزز من جودة هوائها. وإضافة لذلك، تحتوي البلاد على كميات هائلة من موارد المياه الجوفية والآبار الارتوازية والخالية تماماً من آثار الأنشطة البشرية.

وتجتمع المزايا الطبيعية للبلاد مع قوتها التكنولوجية لتفتح الباب أمام إمكانات لا حصر لها في قطاع الزراعة وإنتاج الأغذية. حيث تستخدم الشركات الليتوانية التقنيات المتطورة مثل حلول تكنولوجيا المعلومات لرصد نمو المحاصيل، والتجفيف بالتجميد والطباعة ثلاثية الأبعاد، إلى جانب تطوير التكنولوجيا الزراعية والبنية المستدامة للأغذية العضوية "SOFA"، مع الاعتماد في ذات الوقت على الأغذية العضوية الموسمية لإنتاج مواد غذائية صحية ومغذية. وعليه، تُعد ليتوانيا شريكاً مثالياً للبلدان التي تتطلع لتنويع مصادرها من منتجات الأغذية الزراعية والسلع الاستهلاكية سريعة التصريف المبتكرة والصحية.

ومن بين الشركات الليتوانية الـ 20 المشاركة في "جلفود"، تبرز شركة Amber Pasta باعتبارها أكبر مُنتج للباستا في ليتوانيا. وإضافة لذلك، تشارك كل من Naujasis Nevėžis و Cerera Foods المتخصصتين في تصنيع حبوب الإفطار في المعرض، حيث تصدّر الأخيرة 92 % من إنتاجها إلى 43 دولة حول العالم. وتُعد المصنع سريع النمو Varėnos Pienelis، ومنتج التوابل Daumantai LT ومنتج الحلويات الصحية GOLSKI LT من بين كبرى الشركات الليتوانية الحاضرة في المعرض. كما تقدم ليتوانيا شركة CHAZZ، الشركة الوحيدة في العالم المصنّعة لرقائق البطاطس المخصصة للبالغين فقط.

ومن بين الشركات الليتوانية الأخرى المشاركة في معرض جلفود "Groward Group"، مُنتج البيض الرائد في ليتوانيا، و"Kauno Grūdai" الشركة الرائدة في قطاع الزراعة، بجانب شركات إنتاج ألبان مبتكرة مثل Svalya (من Pieno Zvaigzdes)، وLitamilk و Marijampoles Pieno Konservai و Vilvi Group، وعملاق معالجة الحبوب Malesena، و Pergale شركة صناعة حلويات الشوكولاته الرائدة، وشركتي Svencionys Herbal Factory و 7IN – 7 Levos Namai المتخصصتين في تصنيع المشروبات العشبية، وشركة Super Garden التي طرحت تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد للأغذية.

ومن الوجبات الوظيفية المبتكرة إلى المشروبات الغازية اللذيذة، ، تقدم ليتوانيا رحلة للذواقة لا مثيل لها. وتؤكد مشاركة ليتوانيا في معرض "جلفود 2024" التزام البلاد بتقديم منتجات مبتكرة وعالية الجودة للسوق الإماراتية.