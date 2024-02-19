الحياة أصبحت أسهل بكثير مع المكيفات السكنية من إل جي

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- AETOSWire) ارتفعت درجات الحرارة بشكل كبير في عام 2023، وكان المكيف السكني المجهز بالمزايا الجيدة أحد الأشياء القليلة التي توفر الراحة المطلوبة وسُبُل التخلص من الإزعاج الذي تتسبب به الحرارة المرتفعة. وقدمت شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) مكيفات منفصلة جديدة أكثر كفاءة وأسرع تبريداً بفضل تقنية العاكس القوية لعملائها القاطنين في مناطق المناخ الصحراوي.
ويتجلى التزام "إل جي" بتوفير بيئة مريحة وموفرة للطاقة في تقديمها لحلول التكييف المتطورة التي تتكامل بسلاسة مع الأجهزة المتنوعة في المنزل الذكي، مما يسمح للمستخدمين بالتحكم بمناخهم الداخلي ومراقبته عن بُعد. ويقابل هذا الالتزام اهتمام الشركة بالاستدامة، وهو ما ينعكس في التصميم الصديق للبيئة وقدرات توفير الطاقة المحسنة في مكيفاتها. ويشهد أصحاب أجهزة التكييف السكنية من "إل جي" نتيجةً لذلك تحسناً كبيراً بجودة المعيشة بشكل عام ويستمتعون بالراحة الشخصية، إضافةً إلى مساهمتهم ببناء مستقبل أكثر خضرةً واستدامةً.
صُممت مكيفات "إل جي" لتدوم طويلاً ولتتعامل مع بعضٍ من أصعب الظروف المناخية، كما تجمع المكيفات المنفصلة الاستوائية العاكسة والمخصصة للمناخ الصحراوي بين التصميم البارز والتقنيات المتطورة معاً. ويُسهم الضاغط العاكس المزدوج من "إل جي" المتوفر في منتجات مثل مكيف LG DUALCOOL Reverse Cycle Air Conditioner Inverter بقدرة 3 طن، بتوفير حوالي 65% من الطاقة ويُبرّد منزلكم بسرعة تصل إلى 60% أكثر من أجهزة التكييف التقليدية، كما يعمل أيضاً في درجات الحرارة القصوى التي تصل إلى 65 درجة مئوية. ويتميز المكيف بوضع النوم المريح الذي يوفر تدفق الهواء غير المباشر ومؤقت والرياح الناعمة ويتضمن تقنية Gold Fin المقاومة للتآكل لتعزيز المتانة.
تستطيع مكيفات "إل جي" المزودة بإمكانية الاتصال بشبكة Wi-Fi أن تجعل أي منزل الأذكى على الإطلاق من خلال تطبيق ذكي يوفر سهولة الوصول للتحكم بالمكيّف من أي مكان باستخدام جهاز مزود بالاتصال بشبكة Wi-Fi، حتى لو كنتم خارج المنزل ونسيتم إيقاف تشغيله قبل الخروج من المنزل بسرعة. ويعتبر تطبيق ThinQ شديد الأهمية بالنسبة للصيانة في حال تمت إساءة استخدام المكيّف أو إن كان بحاجة إلى إصلاح الأعطال، فهو يتيح لكم معرفة الحلول المناسبة قبل حدوث المشكلات.
وبمجرد تسجيل المكيف الخاص بكم على تطبيق Smart ThinQ، سيقوم تلقائياً بإجراء فحص تشخيصي للتأكد من تركيب المكيف بشكل صحيح، مما يضمن أداء مهامه بذكاء للعناية بنفسه. ويوفر التطبيق أيضاً تقريراً كاملاً عن استخدامكم اليومي والأسبوعي مع تحليل نسبة استهلاك الطاقة ويتعلم روتينكم ويُقدّم اقتراحات لتحسين حياتكم اليومية.
تمتاز مكيفات "إل جي" بكونها صديقة للبيئة ومزودة بمزايا متطورة وتصاميم مدروسة، كما أنها تساعدكم على التنفس براحة أكبر في المنزل بفضل تقنيات تقليل الحساسية ومرشحات الحماية المزدوجة المدمجة لتضمن لكم ولضيوفكم بيئة مريحة على الدوام.
ارتقت حلول التكييف السكنية من "إل جي" بتجربة المعيشة المنزلية في عام 2023 من خلال تقديم أحدث التقنيات والمزايا المبتكرة، وبذلك وضعت معياراً جديداً للتحكم الحديث والفعال والذكي بالمناخ الداخلي.
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نبذة عن شركة إل جي للإلكترونيات للأجهزة المنزلية وحلول الهواء
تعد شركة إل جي للأجهزة المنزلية وحلول الهواء شركة رائدةً عالمياً في مجال الأجهزة المنزلية، وحلول المنازل الذكية وحلول الهواء، بالإضافة إلى المنتجات ذات الرؤية المستقبلية التي تتميز بتقنية LG ThinQ الذكاء الاصطناعي. وتقوم الشركة بإنشاء حلول مختلفة من خلال تقنياتها الأساسية الرائدة في الصناعة وتلتزم بجعل الحياة أفضل وأكثر صحة للمستهلكين من خلال تطوير أدوات المطبخ المصممة بعناية وأجهزة المعيشة وحلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وتنقيته. وتوفر هذه المنتجات معاً راحةً معززةً وأداءً رائعاً وتشغيلاً فعالاً وفوائد صحية مقنعة. ولمزيد من الأخبار حول إل جي، يرجى زيارة .
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