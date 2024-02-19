الحياة أصبحت أسهل بكثير مع المكيفات السكنية من إل جي

MENAFN - AETOSWire) ارتفعت درجات الحرارة بشكل كبير في عام 2023، وكان المكيف السكني المجهز بالمزايا الجيدة أحد الأشياء القليلة التي توفر الراحة المطلوبة وسُبُل التخلص من الإزعاج الذي تتسبب به الحرارة المرتفعة. وقدمت شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) مكيفات منفصلة جديدة أكثر كفاءة وأسرع تبريداً بفضل تقنية العاكس القوية لعملائها القاطنين في مناطق المناخ الصحراوي.

ويتجلى التزام "إل جي" بتوفير بيئة مريحة وموفرة للطاقة في تقديمها لحلول التكييف المتطورة التي تتكامل بسلاسة مع الأجهزة المتنوعة في المنزل الذكي، مما يسمح للمستخدمين بالتحكم بمناخهم الداخلي ومراقبته عن بُعد. ويقابل هذا الالتزام اهتمام الشركة بالاستدامة، وهو ما ينعكس في التصميم الصديق للبيئة وقدرات توفير الطاقة المحسنة في مكيفاتها. ويشهد أصحاب أجهزة التكييف السكنية من "إل جي" نتيجةً لذلك تحسناً كبيراً بجودة المعيشة بشكل عام ويستمتعون بالراحة الشخصية، إضافةً إلى مساهمتهم ببناء مستقبل أكثر خضرةً واستدامةً.

صُممت مكيفات "إل جي" لتدوم طويلاً ولتتعامل مع بعضٍ من أصعب الظروف المناخية، كما تجمع المكيفات المنفصلة الاستوائية العاكسة والمخصصة للمناخ الصحراوي بين التصميم البارز والتقنيات المتطورة معاً. ويُسهم الضاغط العاكس المزدوج من "إل جي" المتوفر في منتجات مثل مكيف LG DUALCOOL Reverse Cycle Air Conditioner Inverter بقدرة 3 طن، بتوفير حوالي 65% من الطاقة ويُبرّد منزلكم بسرعة تصل إلى 60% أكثر من أجهزة التكييف التقليدية، كما يعمل أيضاً في درجات الحرارة القصوى التي تصل إلى 65 درجة مئوية. ويتميز المكيف بوضع النوم المريح الذي يوفر تدفق الهواء غير المباشر ومؤقت والرياح الناعمة ويتضمن تقنية Gold Fin المقاومة للتآكل لتعزيز المتانة.

تستطيع مكيفات "إل جي" المزودة بإمكانية الاتصال بشبكة Wi-Fi أن تجعل أي منزل الأذكى على الإطلاق من خلال تطبيق ذكي يوفر سهولة الوصول للتحكم بالمكيّف من أي مكان باستخدام جهاز مزود بالاتصال بشبكة Wi-Fi، حتى لو كنتم خارج المنزل ونسيتم إيقاف تشغيله قبل الخروج من المنزل بسرعة. ويعتبر تطبيق ThinQ شديد الأهمية بالنسبة للصيانة في حال تمت إساءة استخدام المكيّف أو إن كان بحاجة إلى إصلاح الأعطال، فهو يتيح لكم معرفة الحلول المناسبة قبل حدوث المشكلات.

وبمجرد تسجيل المكيف الخاص بكم على تطبيق Smart ThinQ، سيقوم تلقائياً بإجراء فحص تشخيصي للتأكد من تركيب المكيف بشكل صحيح، مما يضمن أداء مهامه بذكاء للعناية بنفسه. ويوفر التطبيق أيضاً تقريراً كاملاً عن استخدامكم اليومي والأسبوعي مع تحليل نسبة استهلاك الطاقة ويتعلم روتينكم ويُقدّم اقتراحات لتحسين حياتكم اليومية.

تمتاز مكيفات "إل جي" بكونها صديقة للبيئة ومزودة بمزايا متطورة وتصاميم مدروسة، كما أنها تساعدكم على التنفس براحة أكبر في المنزل بفضل تقنيات تقليل الحساسية ومرشحات الحماية المزدوجة المدمجة لتضمن لكم ولضيوفكم بيئة مريحة على الدوام.

ارتقت حلول التكييف السكنية من "إل جي" بتجربة المعيشة المنزلية في عام 2023 من خلال تقديم أحدث التقنيات والمزايا المبتكرة، وبذلك وضعت معياراً جديداً للتحكم الحديث والفعال والذكي بالمناخ الداخلي.

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نبذة عن شركة إل جي للإلكترونيات للأجهزة المنزلية وحلول الهواء

تعد شركة إل جي للأجهزة المنزلية وحلول الهواء شركة رائدةً عالمياً في مجال الأجهزة المنزلية، وحلول المنازل الذكية وحلول الهواء، بالإضافة إلى المنتجات ذات الرؤية المستقبلية التي تتميز بتقنية LG ThinQ الذكاء الاصطناعي. وتقوم الشركة بإنشاء حلول مختلفة من خلال تقنياتها الأساسية الرائدة في الصناعة وتلتزم بجعل الحياة أفضل وأكثر صحة للمستهلكين من خلال تطوير أدوات المطبخ المصممة بعناية وأجهزة المعيشة وحلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وتنقيته. وتوفر هذه المنتجات معاً راحةً معززةً وأداءً رائعاً وتشغيلاً فعالاً وفوائد صحية مقنعة. ولمزيد من الأخبار حول إل جي، يرجى زيارة .