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دراسة جديدة.. طريقة قراءة الإيموجي مختلفة بين النساء والرجال

2/19/2024 4:22:24 AM
(MENAFN- Al Watan) كشف بحث جديد نقلته صحيفة "الإندبندنت" أن النساء يفسرن الرموز التعبيرية "الإيموجيز"، بشكل مختلف عن الرجال.
وبيّن الباحثون أن هذه الأيقونات الرقمية الصغيرة المستخدمة للتعبير عن فكرة أو عاطفة، يمكن أن تكون غامضة وتقرأ إليها بشكل مختلف من قبل أشخاص مختلفين"، وذلك وفقا لعمرهم وجنسهم وحتى خلفياتهم الثقافية.
وقد شارك في هذه الدراسة 523 شخصا بالغا، حيث شكلت نسبة النساء 51% ونسبة الرجال 49 %، وذلك لمراجعة 24 رمزا تعبيريا متنوعا.
حيث يمثل كل رمز تعبيري، (مأخوذ من أنظمة آبل وويندوز وأندرويد ووي تشات) ، 6 حالات عاطفية، حصرها الباحثون في : الفرح والاشمئزاز، والخوف، والحزن، والدهشة، والغضب.
ووفقا للدراسة، فإن النساء، كن قادرات على تحديد الإيموجيز التي تعبر عن السعادة والخوف والحزن والغضب بشكل أكثر دقة من الرجال، فيما لم تلاحظ السيدات فروقات فيما يتعلق بالرموز التي تعبرعن الدهشة أو الاشمئزاز.
وتعليقا على هذه النتائج، قالت الأستاذة بكلية علم النفس بجامعة نوتنغهام ، الدكتورة روث فيليك، : الأمر المثير للاهتمام هو أن هناك الكثير من الاختلافات الفردية في كيفية تفسير الناس لهذه الرموز التعبيرية".
وأضافت، أن النتائج المتوصل إليها تكشف التباين الحاصل في قراءة أو فهم الإيموجيز من شخص إلى آخر، وعليه ينبغي أن "نضع هذه الاختلافات في الاعتبار عند استخدامها في رسائلنا".
كما أكد الباحثون، أن التباين في قراءة وتفسير هذه الرموز التي تعبر عن المشاعر والأحاسيس، يمكن أن تضفي نوعا من الغموض على بعض الرسائل النصية أو المحادثات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني.
وبالإضافة إلى الاختلاف من جنس إلى آخر، توصل الباحثون إلى أن العمر أيضا، قد يلعب دورا كذلك في تباين تفسير الرموز التعبيرية، حيث يكون أداء البالغين الأصغر سنًا أفضل من كبار السن في مطابقة الرموز التعبيرية مع التصنيفات التي حددها الباحثون خلال الدراسة.
فيما يمكن للموقع الجغرافي أيضا أن يلعب دورا في تفسيرها، فبحسب دراسة أخرى كان المشاركون المتواجدين في بريطانيا أكثر دقة من نظرائهم بالصين، في تصنيف تصنيف الرموز التعبيرية بنفس الطريقة التي اتبعها الباحثون.

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