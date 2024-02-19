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رصد 57 مخالفة بمنشآت التدريب الأهلية في يناير

2/19/2024 4:22:24 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن رصد (57) مخالفة تدريبية في منشآت التدريب الأهلية، والتعامل معها وفق الأنظمة الخاصة بذلك خلال شهر يناير من هذا العام. وأوضحت المؤسسة أنه خلال الشهر ذاته نفذت الفرق الإشرافية (28) زيارة لمعاهد ومراكز التدريب الأهلية بمختلف المناطق، لمتابعة جودة أداء المنشآت التدريبية والخدمات المقدمة للمتدربين والمتدربات.
وبينت المؤسسة أنها منحت (34) رخصة لمنشآت تدريب جديدة لمزاولة تقديم البرامج التدريبية في عدة مجالات، وذلك لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في سوق التدريب الأهلي، إضافةً لإصدار المؤسسة (41) بطاقة مدرب معتمد لتمكينهم من تقديم البرامج التدريبية المرخصة.

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