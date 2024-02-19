دي إم جي إيفنتس تستعد لإزاحة الستار عن النسخة الـ6 من المعرض السعودي للترفيه والتسلية SEA Expo

(MENAFN
- Al Watan) تستعد دي إم جي إيفنتس، الشركة الدولية الرائدة لتنظيم فعاليات الأعمال في المملكة العربية السعودية، لإزاحة الستار عن نسختها السادسة من المعرض السعودي للترفيه والتسلية (SEA) خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو 2024. الحدث الذي سيقام في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، سيكون زواره على موعد مع عرض مميز للإبداع، حيث سيجمع الخبراء العالميين وقادة الصناعة، و سيكشف النقاب عن اتجاهات الصناعة المحورية التي ستشكل تحولاً جذرياً يمهد الطريق للمرحلة المقبلة.
وخلال اجتماع المجلس الاستشاري الذي انعقد مؤخراً في مدينة الرياض، حدد خبراء الصناعة الاتجاهات الرئيسية لعام 2024، والتي سيتم استخدامها لصياغة جدول أعمال المعرض السعودي للترفيه والتسلية SEA. ويشمل ذلك استكشاف استراتيجيات الاستثمار العالمية، وفهم سوق الجيل القادم، وتمكين القوى العاملة السعودية، وتبني الترفيه الأخضر، واختبار تقنيات التشفير.
وقد كشفت الرؤى المالية عن الحاجة إلى تركيز أقوى على توجيه الأعمال التجارية الدولية إلى المملكة العربية السعودية والاستفادة من فرص الصناعة المربحة. وبرز الحفاظ على مواهب الجيل القادم وتطويرها كأولوية، اعترافاً بقدرة القطاع على المساهمة بأكثر من 23 مليار دولار أمريكي، وهو ما يشكل 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2030 مما سيساهم في خلق أكثر من 100,000 فرصة عمل.
وتعليقاً على ذلك، قال عضو المجلس الاستشاري، دوغ ستاغنر، المدير التنفيذي للمعالم السياحية، في شركة مشاريع الترفيه السعودية (SEVEN): "ما يحدث في المملكة العربية السعودية لم يحدث من قبل في صناعة الجذب السياحي. هناك مناطق جذب وترفيه رائدة لم يتم بناؤها من قبل، وهناك مفاهيم وأفكار جديدة ستخرج من المملكة العربية السعودية، بما في ذلك المناقشات البناءة في معرض هذا العام والتي ستنتقل إلى أجزاء أخرى من العالم، لذلك ما يحدث هنا له تأثير أكبر بكثير يمتد إلى ما وراء حدود المملكة العربية السعودية".
وخلال حديثه على هامش المجلس الاستشاري، قال نزار فاخوري، المدير التنفيذي لتطوير الوجهات السياحية في الهيئة الملكية لمحافظة العلا:" هناك الكثير من الفرص في المملكة العربية السعودية، حيث تبذل الحكومة جهوداً كبيرة بهدف استقطاب أفضل المواهب من جميع أنحاء العالم من أجل ضمان تنفيذ رؤية المملكة".
ويضم المجلس الاستشاري لمعرض SEA Expo 2024 قادة بارزين في صناعة الترفيه بما في ذلك الوليد البلطان، الرئيس التنفيذي لمجموعة رفيه الترفيهية؛ دون بوتس، رئيس قسم الحدائق والمعالم السياحية، شركة القدية للاستثمار؛ دوغ ستاغنر، المدير التنفيذي للمعالم السياحية، شركة مشاريع الترفيه السعودية (SEVEN)؛ هند كلداري، نائب المدير العام، عالم وارنر براذرز، أبوظبي؛ و ماجد الغانم، المدير العام لقطاع السياحة وجودة الحياة في وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية.
ويهدف المعرض السعودي للترفيه والتسلية لهذا العام، والذي سيقام في موقع مشترك مع المعرض السعودي للإضاءة والصوت، إلى تسليط الضوء على خطط الترفيه والتسلية في المملكة وخلق فرص في الصناعة لدفع البلاد نحو تحقيق أهدافها في إطار رؤية 2030. مع مئات العلامات التجارية الدولية والمحلية من أكثر من 40 دولة، سيكون SEA Expo بمثابة منصة تستعرض منتجات جديدة ومبتكرة من العارضين البالغ عددهم 350.
بينما ستجمع قمة SEA كبار خبراء القطاعين العام والخاص في البلاد لتسليط الضوء على المشهد الحالي، ومواجهة تحديات الصناعة، وتحليل الاتجاهات والتنبؤات المستقبلية.
انضم إلينا في معرض SEA Expo 2024، حيث يحتل قطاع الترفيه في المملكة العربية السعودية مركز الصدارة، ويحدد مستقبل مناطق الجذب العالمية والتجارب الترفيهية.
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