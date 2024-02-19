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دي إم جي إيفنتس تستعد لإزاحة الستار عن النسخة الـ6 من المعرض السعودي للترفيه والتسلية SEA Expo

2/19/2024 4:22:24 AM
(MENAFN- Al Watan) تستعد دي إم جي إيفنتس، الشركة الدولية الرائدة لتنظيم فعاليات الأعمال في المملكة العربية السعودية، لإزاحة الستار عن نسختها السادسة من المعرض السعودي للترفيه والتسلية (SEA) خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو 2024. الحدث الذي سيقام في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، سيكون زواره على موعد مع عرض مميز للإبداع، حيث سيجمع الخبراء العالميين وقادة الصناعة، و سيكشف النقاب عن اتجاهات الصناعة المحورية التي ستشكل تحولاً جذرياً يمهد الطريق للمرحلة المقبلة.
وخلال اجتماع المجلس الاستشاري الذي انعقد مؤخراً في مدينة الرياض، حدد خبراء الصناعة الاتجاهات الرئيسية لعام 2024، والتي سيتم استخدامها لصياغة جدول أعمال المعرض السعودي للترفيه والتسلية SEA. ويشمل ذلك استكشاف استراتيجيات الاستثمار العالمية، وفهم سوق الجيل القادم، وتمكين القوى العاملة السعودية، وتبني الترفيه الأخضر، واختبار تقنيات التشفير.
وقد كشفت الرؤى المالية عن الحاجة إلى تركيز أقوى على توجيه الأعمال التجارية الدولية إلى المملكة العربية السعودية والاستفادة من فرص الصناعة المربحة. وبرز الحفاظ على مواهب الجيل القادم وتطويرها كأولوية، اعترافاً بقدرة القطاع على المساهمة بأكثر من 23 مليار دولار أمريكي، وهو ما يشكل 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2030 مما سيساهم في خلق أكثر من 100,000 فرصة عمل.
وتعليقاً على ذلك، قال عضو المجلس الاستشاري، دوغ ستاغنر، المدير التنفيذي للمعالم السياحية، في شركة مشاريع الترفيه السعودية (SEVEN): "ما يحدث في المملكة العربية السعودية لم يحدث من قبل في صناعة الجذب السياحي. هناك مناطق جذب وترفيه رائدة لم يتم بناؤها من قبل، وهناك مفاهيم وأفكار جديدة ستخرج من المملكة العربية السعودية، بما في ذلك المناقشات البناءة في معرض هذا العام والتي ستنتقل إلى أجزاء أخرى من العالم، لذلك ما يحدث هنا له تأثير أكبر بكثير يمتد إلى ما وراء حدود المملكة العربية السعودية".
وخلال حديثه على هامش المجلس الاستشاري، قال نزار فاخوري، المدير التنفيذي لتطوير الوجهات السياحية في الهيئة الملكية لمحافظة العلا:" هناك الكثير من الفرص في المملكة العربية السعودية، حيث تبذل الحكومة جهوداً كبيرة بهدف استقطاب أفضل المواهب من جميع أنحاء العالم من أجل ضمان تنفيذ رؤية المملكة".
ويضم المجلس الاستشاري لمعرض SEA Expo 2024 قادة بارزين في صناعة الترفيه بما في ذلك الوليد البلطان، الرئيس التنفيذي لمجموعة رفيه الترفيهية؛ دون بوتس، رئيس قسم الحدائق والمعالم السياحية، شركة القدية للاستثمار؛ دوغ ستاغنر، المدير التنفيذي للمعالم السياحية، شركة مشاريع الترفيه السعودية (SEVEN)؛ هند كلداري، نائب المدير العام، عالم وارنر براذرز، أبوظبي؛ و ماجد الغانم، المدير العام لقطاع السياحة وجودة الحياة في وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية.
ويهدف المعرض السعودي للترفيه والتسلية لهذا العام، والذي سيقام في موقع مشترك مع المعرض السعودي للإضاءة والصوت، إلى تسليط الضوء على خطط الترفيه والتسلية في المملكة وخلق فرص في الصناعة لدفع البلاد نحو تحقيق أهدافها في إطار رؤية 2030. مع مئات العلامات التجارية الدولية والمحلية من أكثر من 40 دولة، سيكون SEA Expo بمثابة منصة تستعرض منتجات جديدة ومبتكرة من العارضين البالغ عددهم 350.
بينما ستجمع قمة SEA كبار خبراء القطاعين العام والخاص في البلاد لتسليط الضوء على المشهد الحالي، ومواجهة تحديات الصناعة، وتحليل الاتجاهات والتنبؤات المستقبلية.
انضم إلينا في معرض SEA Expo 2024، حيث يحتل قطاع الترفيه في المملكة العربية السعودية مركز الصدارة، ويحدد مستقبل مناطق الجذب العالمية والتجارب الترفيهية.
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