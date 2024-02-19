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أحذية ترامب الذهبية تباع بالكامل

2/19/2024 4:22:24 AM
(MENAFN- Al Watan) كشف موقع "أكسيوس"، أن مجموعة الأحذية الرياضية - محدودة الإصدار- التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تم بيعها بالكامل، وذلك بعد ساعات من إطلاقها.
وقال ترامب، خلال الإعلان عن صدور الأحذية الرياضية الجديدة التي يصل سعرها إلى 399 دولار: "أريد فقط أن أخبركم، لقد أردت أن أفعل ذلك لفترة طويلة".
تابع : "لدي بعض الأشخاص الرائعين الذين يعملون معي في هذه الأمور، وقد توصلوا إلى هذا، وهذا شيء كنت أتحدث عنه منذ 12 أو 13 عاما، وأعتقد أنه سيحقق نجاحا كبيرا".
وخلال الطرح الأول، تم عرض 1000 زوج من هذه الأحذية للبيع، وفقا لموقع المتجر الإلكتروني الذي عرضت عليه، والذي وصفها بأنها "محدودة للغاية".
ووفقا للموقع، فقد قام دونالد ترامب بتوقيع ما لا يقل عن 10 من الأحذية الرياضية الذهبية بشكل عشوائي.
فيما أطلق المتجر الإلكتروني كذلك، حذاء باسم "T- Red Wave" في إشارة إلى الحرف الأول من اسم ترامب والموج الحمراء الذي يشير إلى حزبه الجمهوري، إضافة إلى حذاء "POTUS 45"، الذي يحيل إلى كون ترامب الرئيس الـ45 للولايات المتحدة، وكلاهما بسعر 199 دولارا.
كذلك تم عرض قنينة عطر وكولونيا باسم "Victory 47"، حيث أن ترامب يطمح لأن يكون الرئيس 47 للولايات المتحدة، ويعرض هذا العطر للبيع بقيمة 99 دولار.
كما أشار التقرير إلى أن "الأحذية الرياضية المعلن عنها لم يتم تصميمها أو تصنيعها أو توزيعها أو بيعها من قبل دونالد ترامب أو منظمته، أو أي من الشركات التابعة لها أو مديريها، إنما حصلت إحدى الشركات على حقوق استغلال اسم وصورة ترامب، بموجب اتفاقية ترخيص".
حيث جاء الإصدار الجديد، بعد يوم واحد فقط من حكم محكمة بنيويورك بفرض غرامة مالية بنحو 355 مليون دولار، بعدما خلُص إلى أنّه يتحمّل المسؤوليّة عن احتيال، وقضى بمنعه من إدارة شركاته في ولاية نيويورك لـ3 سنوات، في محاكمة وصفها ترامب بالـ"صورية" مؤكّدا عزمه على التقدّم بطعن.

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