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الروائح أكثر فعالية من الدعم المعنوي في علاج الاكتئاب

2/19/2024 4:22:23 AM
(MENAFN- Al Watan) في دراسة جديدة نشرت في JAMA Network Open، كشف علماء من جامعة بيتسبرغ أن الروائح أكثر فعالية من الكلمات في إثارة الذكريات الإيجابية، ما قد يساعد المصابين بالاكتئاب على الخروج من أنماط التفكير السلبية.
حيث قام العلماء بتعريض 32 شخصا تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاما يعانون من الاكتئاب الشديد إلى 12 رائحة في قوارير غير شفافة.
وشملت الروائح القهوة المطحونة وزيت جوز الهند ومسحوق الكمون والنبيذ الأحمر ومستخلص الفانيليا والقرنفل وملمع الأحذية وزيت البرتقال الأساسي والكاتشب وحتى رائحة مرهم "فيكس فابوراب".
وبعد شم القوارير، طلب علماء الأعصاب من المشاركين أن يتذكروا ذكرى معينة وتحديدها إذا كانت جيدة أم سيئة.
وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة التي نشرت في JAMA Network Open، والباحثة في علم الأعصاب وأستاذة مساعدة في الطب النفسي في كلية الطب بجامعة بيتسبرغ، كيمبرلي يونغ " أن الأشخاص المكتئبين الذين شموا روائح مألوفة كانوا أكثر ميلا لتذكر ذكرى أو حدث معين، مثل وجودهم في مقهى قبل أسبوع، على عكس الذاكرة الأكثر عمومية عن ذهابهم إلى المقهى في وقت ما من حياتهم.
وعند مقارنتها بإشارات الكلمات، فإن الروائح تثيرذكريات تبدو أكثر "حيوية وحقيقية".
وأضافت يونغ: "كان من المفاجئ بالنسبة لي أنه لم يفكر أحد في النظر إلى استرجاع الذاكرة لدى المصابين بالاكتئاب باستخدام إشارات الرائحة من قبل".
وبينت كذلك أن تنشيط جزء من الدماغ يسمى اللوزة الدماغية، ووهو المسؤول عن استجابة "المواجهة أو الهروب"، يساعد في التذكر، وذلك لأن اللوزة الدماغية توجه الانتباه إلى أحداث معينة.
من المحتمل أن تحفز الروائح اللوزة الدماغية من خلال الوصلات العصبية في البصلة الشمية، وهي كتلة من الأنسجة العصبية المرتبطة بحاسة الشم.
كما قالت أن المصابين بالاكتئاب يبلغون عن صعوبة في تذكر ذكريات معينة من سيراتهم الذاتية.
وأكدت يونغ، أن مسألة تحسين الذاكرة لدى المصابين بالاكتئاب يمكن أن يساعدهم على الشفاء بشكل أسرع.
موضحة أنه في حال القيام بتحسين الذاكرة، حينها يمكن تحسين حل المشكلات وتنظيم العواطف والمشكلات الوظيفية الأخرى التي يعاني منها المصابون بالاكتئاب في كثير من الأحيان".

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