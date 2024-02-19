القبض على مواطنَيْن ويمني لترويجهم 102 كيلوجراما من الحشيش في الشرقية

(MENAFN
- Al Watan) قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على وافد بتأشيرة زيارة من الجنسية اليمنية، ومواطنين في محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية لترويجهم (102) كلجم من مادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهم سلاح ناري وذخيرة حية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني gov، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.
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