النفط يتراجع في معاملات ضعيفة بفعل عطلة عامة في أمريكا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انخفضت أسعار النفط في المعاملات المبكرة اليوم الاثنين مع استيعاب الأسواق لتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي(المركزي الأمريكي) أشارت إلى التروي قبل خفض محتمل للفائدة، فيما كانت المعاملات ضعيفة في يوم عطلة عامة في الولايات المتحدة.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتا أو 0.69% لتسجل 82.89 دولار للبرميل. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 35 سنتا أو 0.44% إلى 78.84 دولار للبرميل.
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ولا تزال الأسواق تترقب اتجاه الطلب من الصين بعد عودة البلاد من عطلة السنة القمرية الجديدة التي استمرت أسبوعا، فيما ظلت المعاملات ضعيفة بسبب عطلة يوم الرؤساء في الولايات المتحدة.
وبعد أسبوع من البيانات الاقتصادية الأمريكية المخيبة للتوقعات، التي أشارت إلى زيادة الأسعار وانخفاض مبيعات التجزئة وإنتاج المصانع، ألمح صناع القرار في المركزي الأمريكي إلى“التروي” في خفض أسعار الفائدة. ومن شأن أسعار الفائدة الأعلى أن تبقي تكلفة شراء النفط مرتفعة، الأمر الذي يهيئ المجال لاتجاه السوق نحو الانخفاض.
ولم يتضح حتى الآن إن كانت وفاة أليكسي نافالني، أهم معارضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مستعمرة عقابية بالقطب الشمالي يوم الجمعة ستؤدي إلى فرض عقوبات جديدة على موسكو، ثاني أكبر مصدر عالمي للنفط.
المصدر:
MENAFN19022024000202011048ID1107869571
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