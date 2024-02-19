النفط يتراجع في معاملات ضعيفة بفعل عطلة عامة في أمريكا

MENAFN - Al-Borsa News) انخفضت أسعار النفط في المعاملات المبكرة اليوم الاثنين مع استيعاب الأسواق لتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي(المركزي الأمريكي) أشارت إلى التروي قبل خفض محتمل للفائدة، فيما كانت المعاملات ضعيفة في يوم عطلة عامة في الولايات المتحدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتا أو 0.69% لتسجل 82.89 دولار للبرميل. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 35 سنتا أو 0.44% إلى 78.84 دولار للبرميل.

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ولا تزال الأسواق تترقب اتجاه الطلب من الصين بعد عودة البلاد من عطلة السنة القمرية الجديدة التي استمرت أسبوعا، فيما ظلت المعاملات ضعيفة بسبب عطلة يوم الرؤساء في الولايات المتحدة.

وبعد أسبوع من البيانات الاقتصادية الأمريكية المخيبة للتوقعات، التي أشارت إلى زيادة الأسعار وانخفاض مبيعات التجزئة وإنتاج المصانع، ألمح صناع القرار في المركزي الأمريكي إلى“التروي” في خفض أسعار الفائدة. ومن شأن أسعار الفائدة الأعلى أن تبقي تكلفة شراء النفط مرتفعة، الأمر الذي يهيئ المجال لاتجاه السوق نحو الانخفاض.

ولم يتضح حتى الآن إن كانت وفاة أليكسي نافالني، أهم معارضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مستعمرة عقابية بالقطب الشمالي يوم الجمعة ستؤدي إلى فرض عقوبات جديدة على موسكو، ثاني أكبر مصدر عالمي للنفط.

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