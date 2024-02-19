جولدمان ساكس يتوقع ارتفاع الأسهم الأمريكية بنحو 4% في 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
رفع بنك“جولدمان ساكس” توقعاته للأسهم الأمريكية بحلول نهاية العام الجاري، وكذلك ربحية الشركات المدرجة بدعم من تحسن آفاق أكبر اقتصادات العالم.
ويتوقع المصرف أن يرتفع مؤشر“إس آند بي 500” إلى 5200 نقطة في نهاية 2024، أو ما يعادل ارتفاعاً بنحو 4% من مستوياته الحالية، بعدما رفع توقعاته للمؤشر من 4700 نقطة إلى 5100 نقطة في ديسمبر، حسب ما نقلته وكالة“رويترز”.
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وقال“جولدمان ساكس” إنه يتوقع زيادة أرباح الشركات المُدرجة في المؤشر بنسبة 8% هذا العام، على خلفية تحسن آفاق الاقتصاد الأمريكي، وارتفاع هوامش الأرباح.
وأوضح“ديفيد كوستين” كبير الاستراتيجيين لدى البنك، أنه من المتوقع أن يؤدي زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، والانخفاض الطفيف في قوة الدولار إلى دعم ربحية السهم، كما أن تراجع أسعار الفائدة، وانخفاض أسعار النفط سوف يكونان بمثابة عائق طفيف.
وأردف أنه يتوقع أرباحاً قوية لأسهم الشركات الكبرى، وخاصة السبع الكبار، الأمر الذي من شأنه المساهمة في تعزيز إجمالي أرباح“إس آند بي 500” هذا العام.
المصدر:
MENAFN19022024000202011048ID1107869570
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