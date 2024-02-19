جولدمان ساكس يتوقع ارتفاع الأسهم الأمريكية بنحو 4% في 2024

MENAFN - Al-Borsa News) رفع بنك“جولدمان ساكس” توقعاته للأسهم الأمريكية بحلول نهاية العام الجاري، وكذلك ربحية الشركات المدرجة بدعم من تحسن آفاق أكبر اقتصادات العالم.

ويتوقع المصرف أن يرتفع مؤشر“إس آند بي 500” إلى 5200 نقطة في نهاية 2024، أو ما يعادل ارتفاعاً بنحو 4% من مستوياته الحالية، بعدما رفع توقعاته للمؤشر من 4700 نقطة إلى 5100 نقطة في ديسمبر، حسب ما نقلته وكالة“رويترز”.

موضوعاتسويسرا تتبرع بـ 1.9 مليون دولار لصندوق المساعدات الإنسانية في أفغانستان تراجع طفيف للأسهم الأوروبية بعد خفض فرنسا توقعاتها للنمو هذا العام البنوك الصينية تُخصص أكثر من 8 مليارات دولار لدعم السوق العقاري

وقال“جولدمان ساكس” إنه يتوقع زيادة أرباح الشركات المُدرجة في المؤشر بنسبة 8% هذا العام، على خلفية تحسن آفاق الاقتصاد الأمريكي، وارتفاع هوامش الأرباح.

وأوضح“ديفيد كوستين” كبير الاستراتيجيين لدى البنك، أنه من المتوقع أن يؤدي زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، والانخفاض الطفيف في قوة الدولار إلى دعم ربحية السهم، كما أن تراجع أسعار الفائدة، وانخفاض أسعار النفط سوف يكونان بمثابة عائق طفيف.

وأردف أنه يتوقع أرباحاً قوية لأسهم الشركات الكبرى، وخاصة السبع الكبار، الأمر الذي من شأنه المساهمة في تعزيز إجمالي أرباح“إس آند بي 500” هذا العام.





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