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بي واي دي تخطط لإعادة شراء مزيد من الأسهم وزيادة إنتاج السيارات الفخمة

2/19/2024 4:22:16 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت صانعة السيارات الصينية“بي واي دي” أنها تخطط لإعادة شراء مزيد من أسهمها بهدف تعزيز قيمتها مرة أخرى، فضلاً عن زيادة إنتاجها من المركبات الفخمة هذا العام.

وقالت“بي واي دي” في بيان صدر الأحد، إن زيادة إنتاج الطرازات الفخمة من شأنها أن تدعم مكانتها إلى ما هو أبعد من مجرد صناعة سيارات أنيقة ومنخفضة التكلفة.

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وأجرت الشركة الصينية عملية إعادة شراء للأسهم من الدرجة الأولى بقيمة 1.8 مليار يوان (250 مليون دولار تقريباً) في يونيو من عام 2022.

وقلص سهم“بي واي دي” مكاسبه إلى 1.29% خلال تعاملات اليوم بعد ارتفاعه 2.3% في وقت سابق من الجلسة، ويرجع ذلك إلى جني المستثمرين للأرباح.


المصدر:

MENAFN19022024000202011048ID1107869569

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