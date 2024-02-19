بي واي دي تخطط لإعادة شراء مزيد من الأسهم وزيادة إنتاج السيارات الفخمة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت صانعة السيارات الصينية“بي واي دي” أنها تخطط لإعادة شراء مزيد من أسهمها بهدف تعزيز قيمتها مرة أخرى، فضلاً عن زيادة إنتاجها من المركبات الفخمة هذا العام.
وقالت“بي واي دي” في بيان صدر الأحد، إن زيادة إنتاج الطرازات الفخمة من شأنها أن تدعم مكانتها إلى ما هو أبعد من مجرد صناعة سيارات أنيقة ومنخفضة التكلفة.
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وأجرت الشركة الصينية عملية إعادة شراء للأسهم من الدرجة الأولى بقيمة 1.8 مليار يوان (250 مليون دولار تقريباً) في يونيو من عام 2022.
وقلص سهم“بي واي دي” مكاسبه إلى 1.29% خلال تعاملات اليوم بعد ارتفاعه 2.3% في وقت سابق من الجلسة، ويرجع ذلك إلى جني المستثمرين للأرباح.
المصدر:
MENAFN19022024000202011048ID1107869569
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