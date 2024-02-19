تباين الأسهم اليابانية في الختام عقب صدور بيانات اقتصادية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تباينت الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات أولى جلسات الأسبوع، بعد صدور بيانات رسمية أظهرت تراجع الطلبيات الأساسية للآلات بأقل من المتوقع على أساس سنوي في ديسمبر.
واستقر مؤشر“نيكي” عند 38470 نقطة بنهاية الجلسة، في حين ارتفع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.57% إلى 2639 نقطة.
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وأظهرت بيانات مجلس الوزراء الياباني اليوم، انخفاض الطلبيات الأساسية للآلات – والتي يستثنى منها طلبيات الشحن البحري والآلات الكهربية – بنسبة 0.7% على أساس سنوي في ديسمبر، مقارنة بتوقعات انخفاضها 1.4% خلال نفس الفترة.
لكن الطلبيات الشهرية – وهي سلسلة بيانات شديدة التقلب وتعد مؤشراً رئيسياً على الإنفاق الرأسمالي خلال فترة تتراوح بين 6 و9 أشهر في المستقبل – ارتفعت بنسبة 2.7% على أساس شهري في ديسمبر، متجاوزة توقعات زيادتها 2.5%.
وعلى صعيد آخر، أنهى سهم“نينتيندو” تعاملات اليوم منخفضاً بنسبة 5.84% إثر أنباء متداولة حول تأجيل الشركة إطلاق الإصدار القادم من جهاز الألعاب الخاص بها حتى مطلع 2025 بدلاً من نهاية العام الجاري.
وتراجعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.18% إلى 149.93 ين.
المصدر:
MENAFN19022024000202011048ID1107869568
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