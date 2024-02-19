تباين الأسهم اليابانية في الختام عقب صدور بيانات اقتصادية

MENAFN - Al-Borsa News) تباينت الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات أولى جلسات الأسبوع، بعد صدور بيانات رسمية أظهرت تراجع الطلبيات الأساسية للآلات بأقل من المتوقع على أساس سنوي في ديسمبر.

واستقر مؤشر“نيكي” عند 38470 نقطة بنهاية الجلسة، في حين ارتفع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.57% إلى 2639 نقطة.

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وأظهرت بيانات مجلس الوزراء الياباني اليوم، انخفاض الطلبيات الأساسية للآلات – والتي يستثنى منها طلبيات الشحن البحري والآلات الكهربية – بنسبة 0.7% على أساس سنوي في ديسمبر، مقارنة بتوقعات انخفاضها 1.4% خلال نفس الفترة.

لكن الطلبيات الشهرية – وهي سلسلة بيانات شديدة التقلب وتعد مؤشراً رئيسياً على الإنفاق الرأسمالي خلال فترة تتراوح بين 6 و9 أشهر في المستقبل – ارتفعت بنسبة 2.7% على أساس شهري في ديسمبر، متجاوزة توقعات زيادتها 2.5%.

وعلى صعيد آخر، أنهى سهم“نينتيندو” تعاملات اليوم منخفضاً بنسبة 5.84% إثر أنباء متداولة حول تأجيل الشركة إطلاق الإصدار القادم من جهاز الألعاب الخاص بها حتى مطلع 2025 بدلاً من نهاية العام الجاري.

وتراجعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.18% إلى 149.93 ين.





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