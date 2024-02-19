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أمريكا تحذر الصين من محاولة إغراق الأسواق العالمية بالبضائع

2/19/2024 4:22:16 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) حذرت الولايات المتحدة الصين من أن واشنطن وحلفاءها سوف يتخذون إجراءات إذا حاولت بكين حل مشكلة طاقتها الصناعية الفائضة عن طريق إغراق الأسواق الدولية بالبضائع.

وقال مسؤولون في وزارة الخزانة الأمريكية في تصريحات لصحيفة“فاينانشيال تايمز”، إن وفداً أمريكياً أعرب عن مخاوفه تلك في زيارة للصين مؤخراً، بما في ذلك أثناء مباحثات مع“هي ليفنج” نائب رئيس الوزراء الصيني المعني بالاقتصاد.

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وأعرب“جي شامبو” وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الدولية في تصريحه للصحيفة، عن قلق الولايات المتحدة من أن السياسات الصينية الكلية، ونظيرتها لدعم الصناعة، تركز بشكل كبير على جانب العرض بدلاً من التفكير في مصادر الطلب.

وأضاف أن هذا سوف يؤدي إلى موقف يتسبب فيه فائض الطاقة الصناعية الصينية في إغراق الأسواق العالمية، وأن بقية العالم سوف يستجيب للأمر كرد على سياسات بكين، وليس على نحو جديد مناهض لها.


المصدر:

MENAFN19022024000202011048ID1107869567

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