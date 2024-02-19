أمريكا تحذر الصين من محاولة إغراق الأسواق العالمية بالبضائع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حذرت الولايات المتحدة الصين من أن واشنطن وحلفاءها سوف يتخذون إجراءات إذا حاولت بكين حل مشكلة طاقتها الصناعية الفائضة عن طريق إغراق الأسواق الدولية بالبضائع.
وقال مسؤولون في وزارة الخزانة الأمريكية في تصريحات لصحيفة“فاينانشيال تايمز”، إن وفداً أمريكياً أعرب عن مخاوفه تلك في زيارة للصين مؤخراً، بما في ذلك أثناء مباحثات مع“هي ليفنج” نائب رئيس الوزراء الصيني المعني بالاقتصاد.
موضوعات متعلقة
سويسرا تتبرع بـ 1.9 مليون دولار لصندوق المساعدات الإنسانية في أفغانستان تراجع طفيف للأسهم الأوروبية بعد خفض فرنسا توقعاتها للنمو هذا العام البنوك الصينية تُخصص أكثر من 8 مليارات دولار لدعم السوق العقاري
وأعرب“جي شامبو” وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الدولية في تصريحه للصحيفة، عن قلق الولايات المتحدة من أن السياسات الصينية الكلية، ونظيرتها لدعم الصناعة، تركز بشكل كبير على جانب العرض بدلاً من التفكير في مصادر الطلب.
وأضاف أن هذا سوف يؤدي إلى موقف يتسبب فيه فائض الطاقة الصناعية الصينية في إغراق الأسواق العالمية، وأن بقية العالم سوف يستجيب للأمر كرد على سياسات بكين، وليس على نحو جديد مناهض لها.
المصدر:
MENAFN19022024000202011048ID1107869567
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.