أمريكا تحذر الصين من محاولة إغراق الأسواق العالمية بالبضائع

MENAFN - Al-Borsa News) حذرت الولايات المتحدة الصين من أن واشنطن وحلفاءها سوف يتخذون إجراءات إذا حاولت بكين حل مشكلة طاقتها الصناعية الفائضة عن طريق إغراق الأسواق الدولية بالبضائع.

وقال مسؤولون في وزارة الخزانة الأمريكية في تصريحات لصحيفة“فاينانشيال تايمز”، إن وفداً أمريكياً أعرب عن مخاوفه تلك في زيارة للصين مؤخراً، بما في ذلك أثناء مباحثات مع“هي ليفنج” نائب رئيس الوزراء الصيني المعني بالاقتصاد.

موضوعاتسويسرا تتبرع بـ 1.9 مليون دولار لصندوق المساعدات الإنسانية في أفغانستان تراجع طفيف للأسهم الأوروبية بعد خفض فرنسا توقعاتها للنمو هذا العام البنوك الصينية تُخصص أكثر من 8 مليارات دولار لدعم السوق العقاري

وأعرب“جي شامبو” وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الدولية في تصريحه للصحيفة، عن قلق الولايات المتحدة من أن السياسات الصينية الكلية، ونظيرتها لدعم الصناعة، تركز بشكل كبير على جانب العرض بدلاً من التفكير في مصادر الطلب.

وأضاف أن هذا سوف يؤدي إلى موقف يتسبب فيه فائض الطاقة الصناعية الصينية في إغراق الأسواق العالمية، وأن بقية العالم سوف يستجيب للأمر كرد على سياسات بكين، وليس على نحو جديد مناهض لها.





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