أسهم سوفت بنك ترتفع بعد إعلان مشروع رقائق بـ100 مليار دولار

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسهم مجموعة“سوفت بنك” (SoftBank Group Corp)، حيث يدرس مؤسسها ماسايوشي سون إنشاء مشروع رقائق بقيمة 100 مليار دولار من شأنه توفير إمدادات لأشباه الموصلات التي تدعم الذكاء الاصطناعي.

ارتفعت أسهم شركة الاستثمار التكنولوجي ومقرها طوكيو بما يصل إلى 3.2% بعد أن ذكرت بلومبرغ نيوز أن الملياردير البالغ من العمر 66 عاماً يسعى للحصول على تمويل لغزو قطاع رقائق الذكاء الاصطناعي للتنافس مع شركة“إنفيديا” (Nvidia Corp). المشروع، الذي يحمل الاسم الرمزي“إيزاناغي” (Izanagi)، يهدف إلى بناء مصنع لرقائق الذكاء الاصطناعي الذي من شأنه أن يُكمل شركة“أرم هولدينغ” (Arm Holdings Plc)، وهي شركة تصميم الرقائق التي تمتلك“سوفت بنك” (SoftBank) حصة أغلبية بها.

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قال أحد الأشخاص إن أحد السيناريوهات التي يدرسها سون، تتمثل في تقديم سوفت بنك 30 مليار دولار، فيما تأتي 70 مليار دولار من مؤسسات في الشرق الأوسط.

وإذا نجح، فإن مشروع الرقائق لن يقزم رهان شركة“مايكروسوفت” على“أوبن إيه أي” (OpenAI) فحسب، بل سيستحوذ على ما يقرب من خمس سوق أشباه الموصلات العالمية. يحمل هذا المشروع اسم إله الخليقة والحياة الياباني، وهو يعكس حماس سون المطلق للذكاء العام الاصطناعي. قال سون في كثير من الأحيان إن العالم المليء بالآلات الأكثر ذكاءً من البشر سيكون أكثر سعادة.

بعد سلسلة من النكسات في استثماراته في الشركة الناشئة، شهد رجل الأعمال الياباني نجاحاً قوياً لشركة أرم.

وربحت أسهم“سوفت بنك” نحو 30% في آخر 10 جلسات تداول، مع ارتفاع أسهم أرم بأكثر من 80%.

وقال الأشخاص إن سون يرى الآن في الذكاء الاصطناعي فرصة لإنشاء شركة تنافس أسهم شركات السبعة الكبار“Magnificent Seven” في وول ستريت.

كان لدى سوفت بنك 6.2 تريليون ين (41 مليار دولار) من النقد وما يعادله حتى 31 ديسمبر، وذلك بفضل انتعاش أسواق الأسهم العالمية. وحصلت ميزانيتها العمومية على دفعة من المكاسب غير المتوقعة في أسهم شركة“تي-موبيل يو إس” (T-Mobile US)، والتي تبلغ قيمتها حوالي 8 مليارات دولار، وكذلك من حصة الشركة البالغة 90% في أرم.





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