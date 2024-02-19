الصين ترفع الحظر المفروض على استيراد اللحوم من إسبانيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن وزير الخارجية الصيني، وانج يي، رفع الحظر المفروض على استيراد لحوم الأبقار والماعز والضأن من إسبانيا.
جاء ذلك – حسبما ذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية اليوم الاثنين – خلال اجتماع وانج يى مع نظيره الاسباني خوسيه مانويل ألباريس في إسبانيا لبحث سبل تعزيز أواصر الصداقة والتعاون والشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.
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وتعد زيارة وانج يى لإسبانيا الأولى منذ نحو 6 سنوات، فيما من المقرر أن يجتمع وانج يى في وقت لاحق اليوم برئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز وملك إسبانيا فيليب السادس.
المصدر:
MENAFN19022024000202011048ID1107869562
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