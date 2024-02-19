الصين ترفع الحظر المفروض على استيراد اللحوم من إسبانيا

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن وزير الخارجية الصيني، وانج يي، رفع الحظر المفروض على استيراد لحوم الأبقار والماعز والضأن من إسبانيا.

جاء ذلك – حسبما ذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية اليوم الاثنين – خلال اجتماع وانج يى مع نظيره الاسباني خوسيه مانويل ألباريس في إسبانيا لبحث سبل تعزيز أواصر الصداقة والتعاون والشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

موضوعاتسويسرا تتبرع بـ 1.9 مليون دولار لصندوق المساعدات الإنسانية في أفغانستان تراجع طفيف للأسهم الأوروبية بعد خفض فرنسا توقعاتها للنمو هذا العام البنوك الصينية تُخصص أكثر من 8 مليارات دولار لدعم السوق العقاري

وتعد زيارة وانج يى لإسبانيا الأولى منذ نحو 6 سنوات، فيما من المقرر أن يجتمع وانج يى في وقت لاحق اليوم برئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز وملك إسبانيا فيليب السادس.

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