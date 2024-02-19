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الصين ترفع الحظر المفروض على استيراد اللحوم من إسبانيا

2/19/2024 4:22:15 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن وزير الخارجية الصيني، وانج يي، رفع الحظر المفروض على استيراد لحوم الأبقار والماعز والضأن من إسبانيا.

جاء ذلك – حسبما ذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية اليوم الاثنين – خلال اجتماع وانج يى مع نظيره الاسباني خوسيه مانويل ألباريس في إسبانيا لبحث سبل تعزيز أواصر الصداقة والتعاون والشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

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وتعد زيارة وانج يى لإسبانيا الأولى منذ نحو 6 سنوات، فيما من المقرر أن يجتمع وانج يى في وقت لاحق اليوم برئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز وملك إسبانيا فيليب السادس.

المصدر:

MENAFN19022024000202011048ID1107869562

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