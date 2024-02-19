البركة يقترح توزيع أرباح مليار جنيه على المساهمين

MENAFN - Al-Borsa News) اقترح بنك البركة مصر، توزيعات نقدية بقيمة مليار جنيه للمساهمين عن أرباح العام الماضي.

وتعادل توزيعات الأرباح المقترحة 19.65% من رأس المال المدفوع بواقع كوبون نقدي 1.38 جنيه لكل سهم، رهنًا بموافقة العمومية والبنك المركزي المصري.

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وتقرر دعوة الجمعية العامة العادية للبنك يوم 25 مارس المقبل.

وارتفعت أرباح بنك البركة مصر بنسبة 27% خلال العام الماضي، لتصل 2.21 مليار جنيه، مقارنة بربح 1.74 مليار جنيه في 2022.

وزاد صافي دخل البنك من العائد خلال العام الماضي ليصل 4.37 مليار جنيه، مقابل صافي دخل 3.44 مليار جنيه خلال الفترة العام الأسبق.

وكان وقع بنك البركة مصر، إتفاقية تمويل قصير الأجل مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لصالح البنك،بنظام المرابحة بقيمة 50 مليون دولار لمدة عام، قابلة للتجديد لسنتين إضافيتين.

وأوضح البنك، أن التمويل بغرض دعم خطة البنك التوسعية في تمويل مشروعات الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

وارتفعت أرباح بنك البركة مصر، بنسبة 28% خلال أول 9 أشهر من العام الماضي، لتصل 1.6 مليار جنيه، مقارنة بربح 1.25 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الأسبق.

وزاد صافي دخل البنك من العائد خلال التسعة أشهر ليصل 3.2 مليار جنيه، مقابل 2.49 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت أظهرت نتائج أعمال بنك البركة خلال النصف الأول من عام 2023، نمو صافى الأرباح 30% لتصل إلى 1.02 مليار جنيه.

ووفقاً لنتائج الأعمال، تخطى صافى الأرباح قبل الضريبة 1.59 مليار جنيه بنسبة نمو 38%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

جاءت هذه الزيادة مدعومة بالارتفاع فى صافى الدخل من العائد المحقق خلال الفترة ليبلغ 2.18 مليار جنيه بنسبة نمو 36%.

وسجل إجمالى محفظة التمويلات والتسهيلات المقدمة للعملاء نموًا 10% خلال أول 6 أشهر من العام، لتصل إلى 39 مليار جنيه.

بينما نما إجمالى محفظة الودائع 5.6% خلال النصف الأول، مسجلة نحو 79 مليار جنيه فى نهاية يونيو مما مكَّن البنك من الوصول بنسبة التمويلات إلى الودائع إلى 49.3% مقابل 47.5% فى نهاية عام 2022.

وشهدت محفظة التمويلات المقدمة للأفراد زيادة ملحوظة حيث سجلت 6.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.8 مليار جنيه بنسبة نمو 42%.

وشهدت محفظة التمويلات الصغيرة والمتوسطة ارتفاعا خلال الفترة لتسجل 5 مليارات جنيه، وارتفعت محفظة التمويلات المقدمة للمؤسسات 5% لتصل إلى 32.6 مليار جنيه.

ونما إجمالى الأصول فى النصف الأول نحو7% مُسجلة 93.8 مليار جنيه مقابل 87.2 مليار جنيه فى نهاية عام 2022.