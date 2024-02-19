البركة يقترح توزيع أرباح مليار جنيه على المساهمين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
اقترح بنك البركة مصر، توزيعات نقدية بقيمة مليار جنيه للمساهمين عن أرباح العام الماضي.
وتعادل توزيعات الأرباح المقترحة 19.65% من رأس المال المدفوع بواقع كوبون نقدي 1.38 جنيه لكل سهم، رهنًا بموافقة العمومية والبنك المركزي المصري.
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وتقرر دعوة الجمعية العامة العادية للبنك يوم 25 مارس المقبل.
وارتفعت أرباح بنك البركة مصر بنسبة 27% خلال العام الماضي، لتصل 2.21 مليار جنيه، مقارنة بربح 1.74 مليار جنيه في 2022.
وزاد صافي دخل البنك من العائد خلال العام الماضي ليصل 4.37 مليار جنيه، مقابل صافي دخل 3.44 مليار جنيه خلال الفترة العام الأسبق.
وكان وقع بنك البركة مصر، إتفاقية تمويل قصير الأجل مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لصالح البنك،بنظام المرابحة بقيمة 50 مليون دولار لمدة عام، قابلة للتجديد لسنتين إضافيتين.
وأوضح البنك، أن التمويل بغرض دعم خطة البنك التوسعية في تمويل مشروعات الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
وارتفعت أرباح بنك البركة مصر، بنسبة 28% خلال أول 9 أشهر من العام الماضي، لتصل 1.6 مليار جنيه، مقارنة بربح 1.25 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الأسبق.
وزاد صافي دخل البنك من العائد خلال التسعة أشهر ليصل 3.2 مليار جنيه، مقابل 2.49 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وكانت أظهرت نتائج أعمال بنك البركة خلال النصف الأول من عام 2023، نمو صافى الأرباح 30% لتصل إلى 1.02 مليار جنيه.
ووفقاً لنتائج الأعمال، تخطى صافى الأرباح قبل الضريبة 1.59 مليار جنيه بنسبة نمو 38%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
جاءت هذه الزيادة مدعومة بالارتفاع فى صافى الدخل من العائد المحقق خلال الفترة ليبلغ 2.18 مليار جنيه بنسبة نمو 36%.
وسجل إجمالى محفظة التمويلات والتسهيلات المقدمة للعملاء نموًا 10% خلال أول 6 أشهر من العام، لتصل إلى 39 مليار جنيه.
بينما نما إجمالى محفظة الودائع 5.6% خلال النصف الأول، مسجلة نحو 79 مليار جنيه فى نهاية يونيو مما مكَّن البنك من الوصول بنسبة التمويلات إلى الودائع إلى 49.3% مقابل 47.5% فى نهاية عام 2022.
وشهدت محفظة التمويلات المقدمة للأفراد زيادة ملحوظة حيث سجلت 6.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.8 مليار جنيه بنسبة نمو 42%.
وشهدت محفظة التمويلات الصغيرة والمتوسطة ارتفاعا خلال الفترة لتسجل 5 مليارات جنيه، وارتفعت محفظة التمويلات المقدمة للمؤسسات 5% لتصل إلى 32.6 مليار جنيه.
ونما إجمالى الأصول فى النصف الأول نحو7% مُسجلة 93.8 مليار جنيه مقابل 87.2 مليار جنيه فى نهاية عام 2022.
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