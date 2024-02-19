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مصرف الإمارات المركزى يعلن عن مزاد للسندات الحكومية

2/19/2024 4:22:14 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن مصرف الإمارات المركزي اليوم عن مزاد للسندات الحكومية، حيث يشمل على أربعة إصدارات لسندات الخزانة“M-BILL”.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية“وام” اليوم -الاثنين – أن الإصدار الأول لمدة 28 يومًا ويصل إلى 2000 مليون درهم، والثاني 70 يوماً ويصل إلى 3000 مليون درهم، والثالث 154 يوما ويصل إلى 4500 مليون درهم، والرابع 266 يوماً ويصل إلى 9000 مليون درهم.

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وأضافت أن تاريخ الإصدار سيكون في 21 فبراير الجاري، على أن يكون تاريخ الاستحقاق للإصدار الأول في 20 مارس 2024، والإصدار الثاني في 1 مايو 2024، والإصدار الثالث في 24 يوليو 2024، والإصدار الرابع في 13 نوفمبر 2024.

المصدر:

MENAFN19022024000202011048ID1107869560

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