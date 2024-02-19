مصرف الإمارات المركزى يعلن عن مزاد للسندات الحكومية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن مصرف الإمارات المركزي اليوم عن مزاد للسندات الحكومية، حيث يشمل على أربعة إصدارات لسندات الخزانة“M-BILL”.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية“وام” اليوم -الاثنين – أن الإصدار الأول لمدة 28 يومًا ويصل إلى 2000 مليون درهم، والثاني 70 يوماً ويصل إلى 3000 مليون درهم، والثالث 154 يوما ويصل إلى 4500 مليون درهم، والرابع 266 يوماً ويصل إلى 9000 مليون درهم.
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وأضافت أن تاريخ الإصدار سيكون في 21 فبراير الجاري، على أن يكون تاريخ الاستحقاق للإصدار الأول في 20 مارس 2024، والإصدار الثاني في 1 مايو 2024، والإصدار الثالث في 24 يوليو 2024، والإصدار الرابع في 13 نوفمبر 2024.
المصدر:
MENAFN19022024000202011048ID1107869560
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