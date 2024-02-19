ايه كابيتال تقرر شراء أسهم خزينة تعادل 10% من رأس المال

MENAFN - Al-Borsa News) وافقت الجمعية العامة العادية لشركة ايه كابيتال القابضة، على شراء أسهم خزينة من السوق المفتوح.

وقررت الشركة شراء أسهم خزينة من السوق المفتوح بنسبة 10% من رأس مال الشركة.

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وكانت قررت شركة ايه كابيتال القابضة، تأسيس شركة أفشور ذات مسؤولية محدودة بالمنطقة الحرة بجبل علي بإمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة تحت اسم“Global Vacation Limited” أو أي اسم آخر والذي يتم الموافقة عليه من قبل سلطة المنطقة الحرة بجبل علي وحسبما يقرره الوكلاء حسب رأيهم المطلق.

وقالت الشركة، إن رأس مال الشركة سيكون 24 مليون درهم إماراتي مقسم على 240 ألف حصة قيمة كل حصة 100 درهم إماراتي والتي تمثل 100% مملوكة بالكامل إلى شركة ايه كابيتال القابضة.

وقررت الشركة تعيين مديرين تنفيذيين للشركة وهم: منصور عبدالمجيد منصور عامر، وعمر منصور عبدالمجيد عامر، إضافة إلى تعيين منصور عبدالمجيد منصور عامر سكرتيراً للشركة.

كما تقرر تعيين أناند بلموكاند هندي الجنسية ليكون الوكيل الحقيقي والفعلي للشركة.

وحفقت شركة ايه كابيتال القابضة، صافي أرباح مجمعة 49.5 مليون جنيه منذ تاريخ التأسيس في 18 يناير وحتى نهاية يونيو 2023.

وسجلت الشركة إيرادات 283.1 مليون جنيه منذ تاريخ التأسيس وحتى نهاية يونيو الماضي.

وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير افصاح شركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، بغرض التداول لعدد 902.789 مليون سهم بالقيمة الاسمية البالغة 70 قرشا لإجمالي رأسمال 631,952 مليون جنيه.

ووافقت على تسجيل شركة ايه كابيتال القابضة ( الشركة المنقسمة) ونشر تقرير الإفصاح بغرض التداول والبدء بتداول أسهم الشركة بالبورصة لعدد 902.789 مليون سهم بالقيمة الاسمية البالغة 30 قرشا للسهم بإجمالي رأسمال 270,836 مليون جنيه .

وكانت مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، قررت نقل ملكيتها في شركة بورتو إنترناشيونال جروب إنفستمنتس ليمتد، إلى شركة إيه كابيتال القابضة -منقسمة-.

وأوضحت أن بورتو إنترناشيونال هي شركة أوفشور تأسست في المنطقة الحرة بجبل علي في دبي بدولة الإمارات بعدد مليون حصة بقيمة قدرها 100 درهم للحصة وبقيمة إجمالية 100 مليون درهم تمثل 100% من رأسمال بورتو.

ويشار إلى أن الجمعية العامة غير العادية لشركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، وافقت على تقسيم الشركة وفقاً لأسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم واتخاذ القوائم المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي أساساً لتاريخ التقسيم.

وأوضحت أنه وفقاً للتقسيم ستظل عامر جروب – الشركة القاسمة – قائمة ويخفض رأسمالها المصدر عن طريق تخفيض القيمة الاسمية لأسهمها، على أن تتخصص بالقيام بأنشطة (التسويق العقاري – استثمار عقاري – طيران – سياحة – خدمات – مطاعم – تجارة – إدارة مشاريع).

وأضافت أنه ستظل الشركة محتفظة بترخيصها كشركة غرضها الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو زيادة رؤوس أموالها.

بينما ينتج عن التقسيم تأسيس شركة جديدة باسم شركة“إيه كابيتال القابضة” في شكل شركة مساهمة مصرية ويمثل غرضها الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو زيادة رؤوس أموالها.

وعلى أن تكون الشركة الناتجة عن التقسيم مملوكة لنفس مساهمي شركة عامر جروب – القاسمة – وبذات نسب الملكية لكل مساهم قبل تنفيذ عملية التقسيم، وسنظل نسبة المساهمين الرئيسين وكذلك نسبة الأسهم حرة التداول في الشركة القاسمة والمنقسمة كما هي.

كما وافقت العمومية على تقرير التقييم الصادر من قطاع الأداء الاقتصادي بهيئة الاستثمار بصافي حقوق الملكية للشركة القاسمة والمنقسمة بناء على القوائم المالية في 30 يونيو الماضي والمنتهي إلى أن صافي حقوق الملكية للشركة قبل التقسيم يبلغ 1.08 مليار جنيه كأساس للتقسيم عبارة عن 733.13 مليون جنيه تمثل حقوق ملكية الشركة القاسمة ومبلغ 352.12 مليون جنيه تمثل حقوق ملكية الشركة المنقسمة.

وقررت العمومية تقسيم عامر جروب بكافة مقوماتها المادية والمعنوية مع نقل الأصول والالتزامات في حقوق الملكية بين الشركة القاسمة والمنقسمة وفقاً لشروط مشروع التقسيم التفصيلي بالقيمة الدفترية دون إعادة تقييم، وتقرير رأي مراقب الحسابات عليه.

واعتمدت العمومية على عقد التقسيم، المتضمن التقسيم على أساس القيمة الدفترية والبالغة 1.08 مليار جنيه كأساس للتقسيم عبارة عن 733.13 مليون جنيه تمثل حقوق ملكية الشركة القاسمة ومبلغ 352.12 مليون جنيه تمثل حقوق ملكية الشركة المنقسمة.

ويتضمن كذلك أن تكون القيمة الاسمية لسهم الشركة القاسمة 70 قرشاً وأن تكون القيمة الاسمية لشركة المنقسمة 30 قرشاً، على أن يتم تجنيب الفارق بين صافي حقوق الملكية بين الشركة القاسمة والمنقسمة ورأس المال المصدر لكل شركة لتكوين احتياطات لكل من الشركة القاسمة والمنقسمة.

وتضمن العقد أيضاً الموافقة على تعديل المادتين 6 – 7 من النظام الأساسي للشركة القاسمة لتعكس تغيير رأسمال الشركة المصدر ليصبح 631.95 مليون جنيه موزعاً على 902.78 مليون سهم بقيمة اسمية 70 قرشاً للسهم وذلك بعد تخفيض رأس المال المصدر عن طريق تخفيض القيمة الاسمية لأسهم الشركة في مقابل إصدار أسهم جديدة للمساهمين في الشركة المنقسمة دون مقابل تمثل القيمة التي تم تخفيضها من رأسمال الشركة المصدر.

وقررت العمومية استمرار قيد أسهم الشركة القاسمة بعد تخفيض رأسمالها المصدر وقيد أسهم الشركة المنقسمة في البورصة المصرية فور التقسيم؛ وبالتالي لن يلزم وضع إجراءات لتعويض المساهمين عن عدم القيد عن طريق إعادة شراء الأسهم.

كما وافقت الجمعية على إعادة هيكلة الشركات التابعة والشقيقة والهيكلة الإدارية والفنية لكل من الشركة القاسمة والمنقسمة بحيث تظل تبعية 16 شركة تعمل في مجالات (التسويق العقاري – استثمار عقاري – طيران – سياحة – خدمات – مطاعم – تجارة – إدارة مشاريع) تابعة للشركة القاسمة، وتحول تبعية 5 شركات.