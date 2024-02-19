الرقابة المالية تُقر زيادة رأسمال مصرف أبو ظبي إلى 6 مليارات جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح“مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر”، بشأن زيادة رأس المال.
ويتضمن تقرير الإفصاح زيادة رأس المال المرخص به من 7 مليارات جنيه إلى 10 مليارات جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 5 مليارات جنيه إلى 6 مليارات جنيه.
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وتقدر الزيادة بقيمة مليار جنيه موزعة على 100 مليون سهم بقيمة اسمية للسهم 10 جنيهات، على أن تمول الزيادة من صافي أرباح العام الظاهرة بالقوائم المالية للبنك في 2023.
وتتم الزيادة عبرتوزيع أسهم مجانية تمويلاً من صافي أرباح العام بواقع 0.2 سهم لكل سهم أصلي قبل الزيادة.
وكان قرر مجلس إدارة مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 5 مليارات جنيه إلى 6 مليارات جنيه بزيادة قدرها مليار جنيه موزعة على عدد 100 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيه للسهم.
والزيادة عن طريق توزيع أسهم مجانية تمويلًا من صافي أرباح العام بواقع 0.2 سهم لكل سهم أصلي قبل الزيادة.
ووافق المجلس على زيادة أسمال البنك المرخص به من 7 مليارات جنيه إلى 10 مليارات جنيه، بزيادة قدرها 3 مليارات جنيه.
كما وافق مجلس الإدارة على زيادة رأسمال شركة أبوظبي الإسلامي للتمويل بـ100 مليون جنيه ليصبح رأسمال الشركة بعد الزيادة 250 مليون جنيه، وتبلغ مساهمة المصرف في الشركة 98.66%.
وتضاعفت أرباح مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، خلال العام الماضي، لتصل 4.67 مليار جنيه، مقابل صافي ربح 2.18 مليار جنيه في 2022.
وارتفع عائد المرابحات والمشاركات والمضاربات والإيرادات المشابهة خلال العام الماضي ليصل 19.53 مليار جنيه، مقابل 11.03 مليار جنيه خلال 2022.
وزاد صافي دخل البنك من العائد إلى 8.92 مليار جنيه في 2023، مقابل 4.82 مليار جنيه في 2022.
وتضاعفت أرباح مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، 1.25 مرة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، لتصل 3.55 مليار جنيه، مقارنة بربح 1.58 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الأسبق.
وزاد عائد المرابحات والمشاركات والمضاربات والإيرادات المشابهة خلال التسعة أشهر ليصل 13.59 مليار جنيه، مقابل 7.7 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2022.
وكان نفى مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، اتخاذ أي قرار بشأن بيع مساهمة البنك في شركة“إيفاكو للبترول”.
جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة المصرية بشأن ما نشر بعنوان“اعتزام مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر بيع مساهمته في شركة المصرية للصمامات ايفاكو”.
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