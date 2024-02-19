الرقابة المالية تُقر زيادة رأسمال مصرف أبو ظبي إلى 6 مليارات جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح“مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر”، بشأن زيادة رأس المال.

ويتضمن تقرير الإفصاح زيادة رأس المال المرخص به من 7 مليارات جنيه إلى 10 مليارات جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 5 مليارات جنيه إلى 6 مليارات جنيه.

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وتقدر الزيادة بقيمة مليار جنيه موزعة على 100 مليون سهم بقيمة اسمية للسهم 10 جنيهات، على أن تمول الزيادة من صافي أرباح العام الظاهرة بالقوائم المالية للبنك في 2023.

وتتم الزيادة عبرتوزيع أسهم مجانية تمويلاً من صافي أرباح العام بواقع 0.2 سهم لكل سهم أصلي قبل الزيادة.

وكان قرر مجلس إدارة مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 5 مليارات جنيه إلى 6 مليارات جنيه بزيادة قدرها مليار جنيه موزعة على عدد 100 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيه للسهم.

والزيادة عن طريق توزيع أسهم مجانية تمويلًا من صافي أرباح العام بواقع 0.2 سهم لكل سهم أصلي قبل الزيادة.

ووافق المجلس على زيادة أسمال البنك المرخص به من 7 مليارات جنيه إلى 10 مليارات جنيه، بزيادة قدرها 3 مليارات جنيه.

كما وافق مجلس الإدارة على زيادة رأسمال شركة أبوظبي الإسلامي للتمويل بـ100 مليون جنيه ليصبح رأسمال الشركة بعد الزيادة 250 مليون جنيه، وتبلغ مساهمة المصرف في الشركة 98.66%.

وتضاعفت أرباح مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، خلال العام الماضي، لتصل 4.67 مليار جنيه، مقابل صافي ربح 2.18 مليار جنيه في 2022.

وارتفع عائد المرابحات والمشاركات والمضاربات والإيرادات المشابهة خلال العام الماضي ليصل 19.53 مليار جنيه، مقابل 11.03 مليار جنيه خلال 2022.

وزاد صافي دخل البنك من العائد إلى 8.92 مليار جنيه في 2023، مقابل 4.82 مليار جنيه في 2022.

وتضاعفت أرباح مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، 1.25 مرة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، لتصل 3.55 مليار جنيه، مقارنة بربح 1.58 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الأسبق.

وزاد عائد المرابحات والمشاركات والمضاربات والإيرادات المشابهة خلال التسعة أشهر ليصل 13.59 مليار جنيه، مقابل 7.7 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2022.

وكان نفى مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، اتخاذ أي قرار بشأن بيع مساهمة البنك في شركة“إيفاكو للبترول”.

جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة المصرية بشأن ما نشر بعنوان“اعتزام مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر بيع مساهمته في شركة المصرية للصمامات ايفاكو”.