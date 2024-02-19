تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد السفن على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 5 سفن، وتم تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و856 شاحنة و155 سيارة، بالإضافة إلى وصول وسفر 1400 راكب بموانئها.
وأوضحت الهيئة – في بيان – أن حركة الواردات شملت 6 آلاف طن بضائع، 472 شاحنة، 134 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7 آلاف طن بضائع، 384 شاحنة، 21 سيارة.
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ولفتت إلى أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة (بوسيدون إكسبريس)، ومغادرة العبارة (أمل)، كما تم تداول 3665 طن بضائع و308 شاحنات بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن هي: (بريدج، كوين نفرتيتي، آور، آيلة)، كما شهد ميناء بور توفيق مغادرة السفينتين (النوي إكسبريس وSEA WAVE1) باتجاه جدة السعودية.
المصدر:
MENAFN19022024000202011048ID1107869556
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