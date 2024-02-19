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تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

2/19/2024 4:22:14 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد السفن على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 5 سفن، وتم تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و856 شاحنة و155 سيارة، بالإضافة إلى وصول وسفر 1400 راكب بموانئها.

وأوضحت الهيئة – في بيان – أن حركة الواردات شملت 6 آلاف طن بضائع، 472 شاحنة، 134 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7 آلاف طن بضائع، 384 شاحنة، 21 سيارة.

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ولفتت إلى أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة (بوسيدون إكسبريس)، ومغادرة العبارة (أمل)، كما تم تداول 3665 طن بضائع و308 شاحنات بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن هي: (بريدج، كوين نفرتيتي، آور، آيلة)، كما شهد ميناء بور توفيق مغادرة السفينتين (النوي إكسبريس وSEA WAVE1) باتجاه جدة السعودية.

المصدر:

MENAFN19022024000202011048ID1107869556

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