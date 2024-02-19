البنوك الصينية تُخصص أكثر من 8 مليارات دولار لدعم السوق العقاري

(MENAFN
- Al-Borsa News)
خصصت المصارف الصينية المملوكة للدولة حزمة جديدة من القروض للمشروعات العقارية المؤهلة للحصول على الدعم، استجابة لدعوات بكين بتعزيز التمويل المقدم لسوق الإسكان.
وقال البنك الزراعي الصيني في بيان صدر اليوم الإثنين، إنه وافق على قروض تجاوزت قيمتها 40 مليار يوان (5.56 مليار دولار) للمشروعات العقارية المدرجة في القوائم البيضاء.
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ومن جانبه، أعلن بنك التعمير الصيني مساء الجمعة، تمديد قروض بقيمة 3 مليارات يوان لخمسة مشروعات عقارية، بالإضافة إلى اعتماده أكثر من 20 مليار يوان من القروض الجديدة التي ما زالت قيد الإصدار، ليصل بذلك إجمالي التمويل المخصص للقطاع إلى ما لا يقل عن 60 مليار يوان (8 مليارات دولار).
كما أوضحت الفروع المحلية للبنك الصناعي والتجاري الصيني، و”بنك أوف تشاينا” أنها قدمت تمويلاً لبعض المشروعات، لكنها لم توفر معلومات حول الحجم الإجمالي للقروض التي تم تمديدها، أو يجري التخطيط لها.
المصدر:
MENAFN19022024000202011048ID1107869555
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