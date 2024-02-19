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البنوك الصينية تُخصص أكثر من 8 مليارات دولار لدعم السوق العقاري

2/19/2024 4:22:14 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) خصصت المصارف الصينية المملوكة للدولة حزمة جديدة من القروض للمشروعات العقارية المؤهلة للحصول على الدعم، استجابة لدعوات بكين بتعزيز التمويل المقدم لسوق الإسكان.

وقال البنك الزراعي الصيني في بيان صدر اليوم الإثنين، إنه وافق على قروض تجاوزت قيمتها 40 مليار يوان (5.56 مليار دولار) للمشروعات العقارية المدرجة في القوائم البيضاء.

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ومن جانبه، أعلن بنك التعمير الصيني مساء الجمعة، تمديد قروض بقيمة 3 مليارات يوان لخمسة مشروعات عقارية، بالإضافة إلى اعتماده أكثر من 20 مليار يوان من القروض الجديدة التي ما زالت قيد الإصدار، ليصل بذلك إجمالي التمويل المخصص للقطاع إلى ما لا يقل عن 60 مليار يوان (8 مليارات دولار).

كما أوضحت الفروع المحلية للبنك الصناعي والتجاري الصيني، و”بنك أوف تشاينا” أنها قدمت تمويلاً لبعض المشروعات، لكنها لم توفر معلومات حول الحجم الإجمالي للقروض التي تم تمديدها، أو يجري التخطيط لها.


المصدر:

MENAFN19022024000202011048ID1107869555

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