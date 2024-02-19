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تراجع طفيف للأسهم الأوروبية بعد خفض فرنسا توقعاتها للنمو هذا العام

2/19/2024 4:22:13 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، بعدما خفّضت فرنسا توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في 2024 على خلفية التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوكرانيا بجانب عوامل أخرى.

وانخفض مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.10% إلى 491 نقطة في تمام الساعة 11:07 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

موضوعات متعلقة سويسرا تتبرع بـ 1.9 مليون دولار لصندوق المساعدات الإنسانية في أفغانستان البنوك الصينية تُخصص أكثر من 8 مليارات دولار لدعم السوق العقاري تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

كما تراجع مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.12% إلى 7702 نقطة، وانخفض“داكس” الألماني بنسبة 0.20% إلى 17082 نقطة، فيما تراجع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.33% إلى 7742 نقطة.

وقال“برونو لومير” وزير المالية الفرنسي في لقاء مع محطة“تي إف 1” التلفزيونية يوم أمس، إن حكومة بلاده خفّضت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 إلى 1% من 1.4% في تقديراتها السابقة.

وأضاف أن الحكومة تعتزم خفض الإنفاق العام لجميع الوزارات والهيئات بمقدار 10 مليارات يورو (10.8 مليار دولار)، موضحاً أن الحربين الدائرتين في غزة وأوكرانيا، والتباطؤ الاقتصادي في ألمانيا والصين جميعها عوامل تساهم في ضبابية آفاق الاقتصاد الفرنسي.

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات“رايت موف” التي صدرت اليوم، ارتفاع أسعار المعروض من المنازل البريطانية بنسبة 0.1% على أساس سنوي في فبراير، لتسجل أول زيادة سنوية لها منذ أغسطس 2023.


المصدر:

MENAFN19022024000202011048ID1107869554

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