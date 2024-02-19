تراجع طفيف للأسهم الأوروبية بعد خفض فرنسا توقعاتها للنمو هذا العام

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، بعدما خفّضت فرنسا توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في 2024 على خلفية التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوكرانيا بجانب عوامل أخرى.
وانخفض مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.10% إلى 491 نقطة في تمام الساعة 11:07 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.
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كما تراجع مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.12% إلى 7702 نقطة، وانخفض“داكس” الألماني بنسبة 0.20% إلى 17082 نقطة، فيما تراجع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.33% إلى 7742 نقطة.
وقال“برونو لومير” وزير المالية الفرنسي في لقاء مع محطة“تي إف 1” التلفزيونية يوم أمس، إن حكومة بلاده خفّضت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 إلى 1% من 1.4% في تقديراتها السابقة.
وأضاف أن الحكومة تعتزم خفض الإنفاق العام لجميع الوزارات والهيئات بمقدار 10 مليارات يورو (10.8 مليار دولار)، موضحاً أن الحربين الدائرتين في غزة وأوكرانيا، والتباطؤ الاقتصادي في ألمانيا والصين جميعها عوامل تساهم في ضبابية آفاق الاقتصاد الفرنسي.
وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات“رايت موف” التي صدرت اليوم، ارتفاع أسعار المعروض من المنازل البريطانية بنسبة 0.1% على أساس سنوي في فبراير، لتسجل أول زيادة سنوية لها منذ أغسطس 2023.
المصدر:
MENAFN19022024000202011048ID1107869554
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