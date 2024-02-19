سويسرا تتبرع بـ 1.9 مليون دولار لصندوق المساعدات الإنسانية في أفغانستان

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) تبرع سويسرا بمبلغ 1.9 مليون دولار لصندوق المساعدات الإنسانية في أفغانستان.وذكر المكتب – في بيان نقلته وكالة أنباء خامه برس الأفغانية، اليوم الاثنين – أن سويسرا أسهمت بمبلغ 1.7 مليون فرنك، أي ما يعادل 1.9 مليون دولار، لصندوق المساعدات الإنسانية لأفغانستان.

ومع ذلك، لم يحدد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية القطاع الذي سيتم تخصيص المساهمة السويسرية له.

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وكانت سويسرا قد تبرعت في وقت سابق بمبلغ 4 ملايين دولار لصندوق المساعدات الإنسانية لأفغانستان.. وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن النزوح الداخلي، وعودة المهاجرين إلى أفغانستان، وتغير المناخ، وقيود الميزانية تمثل تحديات كبيرة للأفغان؛ ما يزيد من الحاجة إلى المساعدة الإنسانية.

وتواجه أفغانستان أزمة إنسانية حادة.. حيث يكافح اللاجئون الأفغان العائدون خلال فصل الشتاء القاسي دون الحصول على الضروريات مثل المأوى والغذاء والدواء.

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